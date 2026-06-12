Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Qatar vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Qatar vs Suiza en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Qatar y Suiza abren su participación en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en un partido que marcará el debut mundialista de ambas selecciones en el torneo norteamericano.

Para Qatar, dirigido por el experimentado Julen Lopetegui, este encuentro representa mucho más que un simple estreno. Los Maroons llegan al torneo sin haber ganado ninguno de sus últimos tres partidos previos al Mundial, incluyendo una derrota por 3-0 ante Túnez en la Copa Árabe FIFA. El equipo necesita una respuesta contundente desde el primer minuto.

Akram Afif, el creativo del Al-Sadd, es la gran referencia ofensiva del conjunto catarí. Su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos y crear oportunidades para el máximo artillero histórico de la selección, Almoez Ali, será fundamental para las aspiraciones de Lopetegui.

Suiza, por su parte, llega con una preparación más sólida. La Nati, que dominó con autoridad su grupo de clasificación UEFA sin necesidad de disputar repechaje, se presenta en California con la ambición propia de una selección que ha demostrado ser una presencia constante en las fases finales de los grandes torneos.

Granit Xhaka, el capitán que ha liderado al Sunderland hasta la Premier League y la Europa League esta temporada, es el eje sobre el que gira todo el juego suizo. A sus 33 años, este será su cuarto Mundial, y llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Breel Embolo, cuya presencia en el torneo estuvo en duda tras problemas con el visado estadounidense, finalmente se incorporó a la expedición y aporta imprevisibilidad en ataque.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Qatar llega al partido con Julen Lopetegui en el banquillo. El técnico español no ha confirmado alineación probable, y no hay lesionados ni sancionados registrados en los datos oficiales del encuentro. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del partido.

En el bando suizo, Murat Yakin tampoco ha dado a conocer su once inicial previsto. No constan bajas por lesión ni suspensiones en la información disponible. Cabe recordar que Breel Embolo, cuya participación en el torneo generó incertidumbre por problemas con el visado de entrada a Estados Unidos, recibió la autorización definitiva para incorporarse a la concentración y está disponible para el seleccionador.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Qatar llega al partido en un momento delicado. En sus últimos cinco encuentros, los Maroons registran un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante El Salvador el 6 de junio, y antes de eso cayeron 1-0 ante Irlanda. En la Copa Árabe FIFA, sufrieron una abultada derrota por 3-0 frente a Túnez y solo lograron sumar ante Siria con un empate 1-1. En total, Qatar anotó dos goles y encajó cinco en ese tramo de cinco partidos.

Suiza presenta un perfil más equilibrado. La Nati acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Australia el 6 de junio, mientras que su única victoria en ese periodo fue contundente: un 4-1 ante Jordania el 31 de mayo. La derrota llegó ante Alemania por 4-3 en un partido de preparación en marzo. En los cinco partidos, Suiza marcó siete goles y recibió ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

QAT Último partidos SUI 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Switzerland 0 - 1 Qatar 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial directo entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente registrado en los últimos años es un amistoso disputado el 14 de noviembre de 2018, en el que Qatar venció a Suiza por 1-0 jugando como visitante. Ese resultado es el único dato disponible del historial reciente entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Qatar figura en la tercera posición y Suiza en la cuarta antes del inicio del torneo.