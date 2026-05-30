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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en vivo por televisión y streaming. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver la final de la Liga de Campeones en Argentina.

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El Puskas Arena de Budapest albergará la final de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Arsenal, un choque que pone frente a frente a dos de los clubes más ambiciosos del fútbol europeo en su cita más importante de la temporada.

El PSG de Luis Enrique llega a esta instancia con la convicción de que puede completar una temporada histórica. Los parisinos avanzaron a la final tras un camino exigente en la fase de eliminación directa, y Khvicha Kvaratskhelia ha sido el gran motor creativo del equipo, con actuaciones que lo han convertido en el jugador más determinante del torneo.

El Arsenal, en cambio, llega a Budapest con el peso emocional de haber conquistado la Premier League por primera vez en 22 años. Mikel Arteta ha construido un equipo que ya no carga con el estigma de los subcampeonatos, y ese alivio psicológico podría ser un factor real en el partido más importante de su ciclo.

Arteta, que admitió públicamente su admiración por Luis Enrique como entrenador y como persona desde sus años compartidos en el Barcelona, sabe que enfrenta a un rival de máximo nivel. La relación personal entre ambos técnicos le añade una capa de interés particular a esta final.

Los Gunners llegan en un estado de forma excepcional. Cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida una ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, reflejan un equipo que ha encontrado su mejor versión en el momento justo.

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Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier ni Ousmane Dembele por lesión. El técnico español dispondrá de todos modos de un once de alto nivel, con Matvey Safonov en el arco, Marquinhos y Lucas Hernández en la defensa, y Khvicha Kvaratskhelia y Goncalo Ramos encabezando el ataque junto a Desire Doue. El mediocampo contaría con Joao Neves, Vitinha y Fabian Ruiz como base.

Arteta, por su parte, llega con las bajas de Ben White, Jurrien Timber y Noni Madueke. El técnico vasco alinearía a David Raya bajo los tres palos, con una defensa formada por Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Gabriel y William Saliba. Bukayo Saka, Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Eberechi Eze completarían el mediocampo, con Viktor Gyoekeres como referencia ofensiva. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 47 Q. Ndjantou Lesiones y suspensiones 4 B. White

Forma

El PSG llega a Budapest con un recorrido reciente irregular en la Ligue 1, aunque con presencia en la final como aval máximo. En sus últimos cinco partidos, los parisinos suman dos victorias, dos empates y una derrota, con un total de seis goles a favor y seis en contra. El tropiezo más reciente fue ante el Paris FC por 2-1, mientras que antes habían vencido al Lens por 0-2 y al Brest por 1-0. El empate ante el Bayern Múnich por 1-1 en Champions League también forma parte de esa racha.

El Arsenal, en cambio, presenta una racha de cinco victorias consecutivas que transmite solidez y confianza. Los Gunners no han perdido en sus últimas cinco presentaciones, anotando nueve goles y concediendo apenas dos. La victoria más reciente fue ante el Crystal Palace por 1-2 en la Premier League, y antes habían derrotado al Atlético de Madrid por 1-0 en la Liga de Campeones. El triunfo por 3-0 ante el Fulham ilustra también la contundencia que ha mostrado el equipo de Arteta en este tramo final de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos clubes están marcados exclusivamente por la Liga de Campeones, y la última vez que se vieron fue en la edición anterior del torneo. En mayo de 2025, el PSG se impuso por 2-1 en París, aunque en la ida celebrada en Londres el Arsenal había ganado por 0-1. Ese mismo curso, los Gunners también habían vencido a los franceses por 2-0 en el Emirates en octubre de 2024. En los cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal acumula tres victorias frente a dos del PSG, con los partidos de la temporada 2025-26 definiendo el tono de una rivalidad que ahora llega a su punto más alto.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Arsenal terminó la fase regular como líder absoluto, mientras que el PSG cerró esa etapa en la undécima posición. Las posiciones reflejan trayectorias distintas en el torneo, aunque ambos equipos demostraron en la fase eliminatoria que la clasificación inicial no define quién levanta el trofeo.