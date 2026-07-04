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Cómo ver Paraguay vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Paraguay y Francia se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming. Consulta la lista para encontrar la opción disponible en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Francia se miden en el Philadelphia Stadium en un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que enfrenta al equipo más en forma del torneo con el conjunto que protagonizó la mayor sorpresa de la fase de grupos.

La Albirroja de Gustavo Alfaro llega con la euforia intacta tras eliminar a Alemania en la ronda anterior. Fue un triunfo construido sobre una disciplina defensiva extraordinaria y la heroica actuación del arquero Orlando Gill en la tanda de penales, con el joven Julio Enciso anotando el primer gol paraguayo en la historia de la fase eliminatoria del torneo.

Francia, por su parte, ha sido una máquina en este Mundial. Didier Deschamps dirige al equipo más goleador de la competición, que suma cinco victorias consecutivas y ha marcado catorce goles en ese tramo, concediendo apenas dos. La victoria 3-0 ante Suecia en la ronda de 32 fue otra demostración de poder.

Kylian Mbappé encabeza un ataque que no tiene comparación en este torneo. Michael Olise ha acumulado cinco asistencias en el campeonato, mientras que Ousmane Dembélé se mantiene en la pelea por la Bota de Oro. Bradley Barcola y Désiré Doué completan una línea ofensiva que ha desmantelado a cada rival que se le ha puesto por delante.

Paraguay no llega aquí por casualidad. La vuelta de Diego Gómez tras cumplir sanción refuerza el centro del campo, y Alfaro tiene claro su plan: un bloque defensivo compacto, transiciones rápidas y la chispa de Miguel Almirón y Enciso para sorprender a los campeones del mundo.

El historial entre ambas selecciones es escaso pero elocuente. El único antecedente reciente fue un amistoso en 2017 que Francia ganó 5-0, aunque los encuentros anteriores de 2014 y 2008 terminaron en empate, lo que sugiere que La Albirroja sabe cómo plantar cara a los europeos cuando el contexto lo exige.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Gustavo Alfaro no tiene bajas confirmadas por lesión ni sancionados de cara a este partido. El técnico paraguayo no ha publicado una alineación probable oficial, aunque se espera que Diego Gómez regrese al once titular tras cumplir su suspensión en el partido ante Alemania. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Didier Deschamps tampoco registra ausencias confirmadas en el bando francés. El seleccionador galo presentó un once consolidado ante Suecia, con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola en el frente ofensivo, y no hay indicios de cambios significativos. Cualquier novedad de última hora se actualizará antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 A. Tchouameni

Forma

Paraguay llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 1-1 ante Alemania en el Mundial, suficiente para avanzar de ronda. La Albirroja también venció a Turquía 1-0 y goleó a Nicaragua 4-0, aunque la derrota 4-1 ante Estados Unidos y el empate sin goles ante Australia muestran cierta irregularidad. En total, el equipo de Alfaro anotó seis goles y encajó cinco en ese período.

Francia presenta un registro perfecto de cinco victorias en cinco partidos. Los Bleus vencieron a Suecia 3-0 en la ronda de 32, precedido por un grupo impecable con triunfos ante Noruega (4-1), Irak (3-0) y Senegal (3-1). El único partido fuera del Mundial fue un amistoso ganado 3-1 a Irlanda del Norte. El equipo de Deschamps anotó catorce goles y encajó solo dos, con dos porterías a cero en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambas selecciones es reducido y favorable a Francia. El último enfrentamiento tuvo lugar en junio de 2017, en un amistoso donde los franceses se impusieron con claridad por 5-0. Antes de ese resultado, un amistoso en junio de 2014 terminó 1-1, y el encuentro de mayo de 2008 acabó sin goles. En los tres partidos registrados, Francia acumula una victoria y dos empates, con seis goles a favor por uno en contra.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Paraguay terminó tercero en el Grupo D, mientras que Francia culminó la fase de grupos como líder del Grupo I.