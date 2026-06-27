Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo L New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Panamá vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Panamá e Inglaterra en el Mundial 2026 podrá seguirse en directo a través de varios canales y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra llega al MetLife Stadium de East Rutherford con cuatro puntos en el bolsillo y la primera plaza del Grupo L al alcance de la mano. El rival es Panamá, una selección ya eliminada pero que ha demostrado en este Mundial que no regala nada.

Thomas Tuchel tiene trabajo por delante. Los Tres Leones arrancaron la fase de grupos con una victoria convincente ante Croacia, pero el empate sin goles frente a Ghana dejó dudas sobre la capacidad del equipo para imponer su juego cuando el rival se cierra. Harry Kane fue neutralizado por la defensa ghanesa y falló una ocasión clara en los minutos finales, aunque el técnico alemán salió públicamente a respaldarlo.

Jude Bellingham también protagonizó un momento polémico tras el partido contra Ghana, aunque no recibió tarjeta roja por una acción que generó debate en torno a la nueva normativa FIFA. El mediapunta del Real Madrid sigue siendo el motor creativo de Inglaterra, y su nivel será determinante en este tramo final de la fase de grupos.

Panamá, por su parte, cayó ante Ghana y Croacia en sus dos primeros compromisos. La Marea Roja perdió 1-0 en ambos encuentros y se despide del torneo sin haber sumado un solo punto. Aun así, el equipo de Thomas Christiansen compitió con orden y disciplina, especialmente ante Ghana, donde generó ocasiones pero no tuvo fortuna de cara a gol.

El único precedente entre estas dos selecciones es el 6-1 que Inglaterra endosó a Panamá en el Mundial de Rusia 2018, partido en el que Kane firmó su primer hat-trick internacional. Aquel resultado marcó la historia, pero el fútbol centroamericano ha dado pasos desde entonces.

Inglaterra necesita ganar para asegurarse el liderato del grupo antes de los octavos de final. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen no ha confirmado el once titular de Panamá para este partido, y no hay lesiones ni sanciones oficialmente registradas en estos momentos. La información del equipo se actualizará conforme se vaya confirmando antes del pitido inicial.

En el bando inglés, Thomas Tuchel tampoco ha desvelado su alineación prevista. No constan bajas oficiales ni suspensiones confirmadas en los datos disponibles. Las novedades de ambos equipos se incorporarán a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 24 R. James

Forma

Panamá llega a este encuentro con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos del Mundial y amistosos previos. Su partido más reciente fue una derrota 0-1 ante Croacia en el Mundial el 23 de junio. Antes, cayeron 1-0 frente a Ghana en la fase de grupos. En los amistosos de preparación, empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina y vencieron 4-2 a República Dominicana. El punto más bajo de ese tramo fue una goleada de 6-2 encajada ante Brasil.

Inglaterra presenta una forma más sólida en el mismo periodo. Su última salida fue el empate sin goles ante Ghana el 23 de junio, precedido por la victoria 4-2 sobre Croacia en el debut mundialista. Los amistosos previos al torneo incluyeron triunfos ante Costa Rica (3-0) y Nueva Zelanda (1-0), además de una derrota 0-1 ante Japón en marzo. En conjunto, los de Tuchel han marcado nueve goles y encajado cuatro en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAN Último partidos ING 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre estas dos selecciones es la goleada que Inglaterra infligió a Panamá en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. El resultado fue 6-1, con Inglaterra como equipo local en aquel encuentro disputado el 24 de junio de ese año. No existen más enfrentamientos entre ambas naciones en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En la tabla del Grupo L del Mundial, Inglaterra ocupa la primera posición y Panamá se encuentra en el cuarto y último lugar tras la disputa de las dos primeras jornadas.