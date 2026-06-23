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Cómo ver Panamá vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y transmisión en vivo para ver Panamá vs Croacia se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en el Toronto Stadium en un partido del Grupo L del Mundial 2026 que ambos equipos no pueden permitirse perder.

La Marea Roja llega al encuentro tras caer 1-0 ante Ghana en su debut mundialista en el mismo estadio. Thomas Christiansen necesita una respuesta de sus jugadores si quieren mantener vivas las esperanzas de pasar a la siguiente ronda.

Croacia tampoco llega en buena posición. Los Vatreni cedieron ante Inglaterra por 4-2 en Arlington, un partido en el que llegaron al descanso con ventaja antes de derrumbarse en la segunda mitad. Zlatko Dalic debe encontrar soluciones urgentes.

Para Panamá, este choque representa una oportunidad histórica: conseguir su primera victoria en un Mundial. La campaña clasificatoria, en la que el equipo no perdió ni un solo partido, demostró que este grupo tiene calidad suficiente para competir al más alto nivel.

Croacia, pese al tropiezo inicial, cuenta con argumentos de sobra para reaccionar. Luka Modric y Mateo Kovacic conforman una de las medias más sólidas del torneo, y Dalic tiene la experiencia necesaria para ajustar el equipo.

Con ambos equipos al borde de la eliminación tras la primera jornada, el duelo de Toronto tiene todas las características de un partido a vida o muerte. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen prevé alinear a Orlando Mosquera bajo palos, con una defensa formada por José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman y Christian Martínez. Carlos Harvey, Amir Murillo, Andrés Andrade y Yoel Bárcenas ocuparán el mediocampo, mientras que José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman liderarán el ataque. Panamá no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Por parte croata, Zlatko Dalic tiene previsto repetir con Dominik Livaković en la portería, protegido por una línea de cuatro con Josip Sutalo, Josip Stanisic, Joško Gvardiol y Luka Vušković. Mateo Kovačić, Luka Modrić y Petar Sučić formarán el centro del campo, con Andrej Kramarić, Ivan Perišić y Petar Muša en ataque. Croacia tampoco presenta lesionados ni sancionados en este momento. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Panamá llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Ghana en el Mundial el pasado 17 de junio. Antes de eso, igualaron 1-1 con Bosnia-Herzegovina y vencieron 4-2 a República Dominicana en amistosos. Una goleada de 6-2 ante Brasil y un triunfo 2-1 sobre Sudáfrica completan la serie, con un total de nueve goles marcados y diez encajados en los cinco partidos.

Croacia acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. La más reciente fue la caída 4-2 ante Inglaterra en el Mundial el 17 de junio, precedida por derrotas ante Bélgica 2-0 y Brasil 3-1 en amistosos previos al torneo. Sus victorias llegaron frente a Eslovenia 2-1 y Colombia 2-1. Los Vatreni anotaron ocho goles y encajaron diez en ese período, sin registrar ninguna portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Panamá y Croacia. El partido del 23 de junio en Toronto será el primer registro del que se dispone en el historial reciente entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo L del Mundial 2026, Panamá ocupa la tercera posición y Croacia la cuarta tras la primera jornada.