Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 31 24 oct 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva York Red Bulls e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV, que es el hogar exclusivo de toda la temporada de la Major League Soccer. A partir de la temporada 2026, la MLS integró todos sus contenidos directamente en la suscripción estándar de Apple TV, eliminando el antiguo pase de temporada por separado. El precio es de 12,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año, e incluye todos los partidos de la temporada regular, los playoffs y la Leagues Cup, además de la programación original de Apple. Los abonados de temporada de cualquier club de la MLS reciben una suscripción a Apple TV sin coste adicional.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey acoge un duelo de la Major League Soccer entre Nueva York Red Bulls e Inter Miami CF, dos equipos que llegan al encuentro desde posiciones muy distintas en la tabla de la Conferencia Este.

Los Red Bulls atraviesan un momento delicado. Michael Bradley dirige a un equipo que ha sumado solo dos victorias en sus últimos cinco partidos, con derrotas ante Toronto FC y DC United en sus dos compromisos más recientes. La solidez que mostró el equipo en su goleada al San Diego FC parece haber quedado atrás.

Inter Miami, por su parte, llega en un estado de forma muy diferente. El conjunto de Kily González encadena tres victorias consecutivas, con goleadas ante DC United y New York City FC antes de superar el fin de semana pasado al Atlanta United. El motor del equipo, como siempre, tiene nombre propio.

Lionel Messi sigue haciendo lo que mejor sabe. El delantero argentino anotó un doblete ante el Atlanta United y continúa ampliando su ventaja al frente de la tabla de goleadores de la MLS. A sus 39 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue siendo el jugador más determinante de la liga, y lo demuestra semana tras semana.

Fuera del césped, Messi también acapara titulares. El astro argentino viajó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026, un reconocimiento que premia tanto su palmarés deportivo como su labor humanitaria como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y a través de su Fundación. Fue un momento cargado de emoción, especialmente al rendir tributo a su padre Jorge, fallecido en agosto.

Sin embargo, el foco vuelve ahora al campo. Inter Miami llega a Nueva Jersey como el equipo en mejor forma, pero los Red Bulls juegan en casa y necesitan puntos. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Michael Bradley dirige a los Red Bulls sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias oficiales de cara a este partido. El equipo técnico irá perfilando el once definitivo a medida que se acerque el encuentro, y cualquier novedad se actualizará antes del pitido inicial.

En el bando visitante, Kily González tampoco ha facilitado información sobre lesiones ni sanciones en el plantel de Inter Miami. El técnico argentino cuenta con todos los efectivos disponibles según los datos actuales, aunque la confirmación del once titular llegará más cerca del partido.

Forma

Los Red Bulls presentan un balance de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de la MLS. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Toronto FC, y previamente también cayeron ante DC United por 2-1. El único destello positivo en este período fue una contundente victoria por 4-1 frente al San Diego FC. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado siete goles y ha encajado nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Inter Miami, en cambio, llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos, un empate y una sola derrota. Los de Kily González golearon al DC United por 4-0 y al Atlanta United por 3-1 en sus dos actuaciones más recientes. La única derrota en este período fue ante el Columbus Crew por 2-1. El equipo ha anotado doce goles en esos cinco encuentros, consolidándose como uno de los ataques más prolíficos del momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2026 y terminó en empate a dos goles, con Inter Miami como local. En los cinco antecedentes disponibles, el conjunto de Florida domina claramente: suma tres victorias por una de los Red Bulls, con un empate. El balance de goles es ampliamente favorable a Inter Miami, que incluye una goleada histórica por 6-2 en mayo de 2024 y una victoria por 5-1 en julio de 2025 en el Sports Illustrated Stadium.

Clasificación

En la tabla de la Conferencia Este, Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que los sitúa en zona de privilegio de cara a los playoffs. Los Red Bulls, en cambio, se encuentran en el noveno puesto, una situación que complica seriamente sus opciones de clasificación y que convierte este partido en un encuentro de urgencia para los locales.