Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Newell's Old Boys vs Talleres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Newell's Old Boys y Talleres se puede ver en vivo por televisión y streaming a través de las plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Newell's Old Boys recibe a Talleres en un partido de la Liga Profesional argentina que llega en un momento de contraste entre ambos equipos. Los dirigidos por Frank Kudelka buscan consolidar una racha positiva en casa, mientras que el conjunto cordobés de Jorge Sampaoli atraviesa un tramo irregular.

Newell's llega al partido con tres empates y dos victorias en sus últimas cinco presentaciones en el torneo. El equipo rosarino ha mostrado solidez para no perder, aunque le cuesta dar el paso definitivo y cerrar partidos con autoridad.

Talleres, por su parte, arrastra el peso de dos derrotas consecutivas. La caída ante Atlético Tucumán en la Copa y el tropiezo frente a Belgrano en la Liga Profesional encendieron señales de alerta en el cuerpo técnico de Sampaoli.

El entrenador cordobés, figura de peso en el fútbol sudamericano, tendrá el desafío de revertir la tendencia negativa en cancha ajena. Talleres se ubica cuarto en el Apertura Grupo A, una posición que exige respuestas rápidas.

Newell's, en cambio, aparece en lo más alto del Clausura Grupo A junto a su rival, lo que le otorga cierta confianza de cara a este compromiso en el Parque de la Independencia.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario y el canal de transmisión.

Noticias del equipo y escuadras

Newell's Old Boys está dirigido por Frank Kudelka. No hay información disponible sobre lesionados, suspendidos ni alineación probable en el equipo local. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles, más cerca del inicio del partido.

En Talleres, Jorge Sampaoli conduce al equipo cordobés. Al igual que en el caso del local, no se cuenta por el momento con información sobre bajas por lesión o suspensión ni con un once confirmado. Se añadirán novedades a medida que el cuerpo técnico las comunique.

Forma

Newell's Old Boys acumula dos victorias y tres empates en sus últimas cinco presentaciones, sin conocer la derrota en ese período. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Vélez Sarsfield, y antes había igualado sin goles frente a San Lorenzo. Las dos victorias llegaron de visitante, contra Unión (3-2) y Central Córdoba de Santiago (3-1), lo que muestra una capacidad ofensiva que no siempre se traslada de local.

Talleres registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El triunfo más reciente fue ante Deportivo Riestra por 2-0, pero desde entonces el equipo no volvió a ganar. Las dos últimas presentaciones terminaron en derrota: 1-0 ante Belgrano en la Liga Profesional y 3-0 ante Atlético Tucumán en la Copa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 24 de enero de 2026, cuando Talleres venció a Newell's Old Boys por 2-1 en condición de local por la Liga Profesional. En los cinco antecedentes registrados, Talleres acumula tres victorias por una de Newell's, con un empate. El conjunto rosarino logró su único triunfo en ese período el 15 de diciembre de 2024, cuando ganó 3-1 en Córdoba.

Clasificación

En el Apertura Grupo A, Talleres marcha cuarto y Newell's Old Boys se ubica decimocuarto. En el Clausura Grupo A, ambos equipos comparten la primera posición.