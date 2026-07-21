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Copa Sudamericana
team-logoNacional
team-logoTigre
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Nacional vs Tigre: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nacional vs Tigre
Nacional
Tigre
Copa Sudamericana

Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Nacional y Tigre, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Nacional vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana podrá seguirse en directo a través de DIRECTV Sports Argentina. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

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Nacional recibe a Tigre en un partido del Grupo A de la Copa Sudamericana, con el conjunto uruguayo buscando sumar puntos en la competencia continental desde su casa en Montevideo.

El equipo dirigido por Jorge Bava llega a este compromiso tras una derrota ante Montevideo Wanderers en la Primera División, resultado que complica su estado de ánimo previo al duelo continental. Nacional necesita una respuesta sólida si quiere mantener opciones en el torneo.

Tigre, por su parte, llega desde Argentina con Diego Dabove al mando. Los de Victoria acumulan tres empates en sus últimas cinco presentaciones y no ganan desde su victoria ante Alianza Atlético en la propia Copa Sudamericana, lo que refleja una irregularidad que Nacional querrá aprovechar.

El cuadro argentino llega como segundo en el Grupo A, lo que le da un margen de maniobra, pero un tropiezo en Montevideo podría cambiar el panorama dentro del grupo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de TV, transmisión en vivo y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Nacional contra Tigre alineaciones probables

Nacional crest
Nacional
NAC
Formación
Tigre crest
Tigre
TIG
Tigre crest
Tigre
TIG

Manager

  • J. Bava

El técnico de Nacional, Jorge Bava, no ha confirmado alineación titular y el cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido. La información se actualizará cuando esté disponible previo al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Diego Dabove tampoco ha dado a conocer su once probable. Tigre tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en este momento. Cualquier novedad en ambos planteles se incorporará antes del pitazo inicial.

Forma

NAC

NAC - Formulario

COQ
W1-0
MAL
L3-0
JUV
W2-1
DAN
D0-0
MON
L1-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIG

TIG - Formulario

ROS
D1-1
DMA
D2-2
AMC
D1-1
ALA
W2-0
INR
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Nacional presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Bava cayó 2-1 ante Montevideo Wanderers el 17 de julio, su resultado más reciente. Entre sus actuaciones positivas destaca el triunfo 1-0 ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores, aunque también sufrió una abultada derrota 3-0 frente a Deportivo Maldonado. En total, el conjunto tricolor ha marcado cuatro goles y encajado cinco en ese tramo.

Tigre acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Independiente Rivadavia en Copa el 12 de julio. En Copa Sudamericana, los argentinos igualaron 1-1 con América de Cali y 2-2 con CSD Macara, sumando cuatro goles marcados y cuatro encajados en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Nacional y Tigre no están disponibles en este momento.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Sudamericana, Tigre ocupa actualmente la segunda posición. La posición de Nacional en la tabla no está disponible en este momento.

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