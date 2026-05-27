Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Nacional recibe a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central de Montevideo en un partido del Grupo B de la Copa Libertadores con implicaciones directas en la clasificación.

El equipo de Jorge Bava llega al partido en una posición comprometida. Nacional es tercero en el grupo y necesita sumar de a tres en casa para mantenerse con vida en la competición continental.

Los tricolores llegan con algo de confianza tras dos victorias consecutivas en la Primera División uruguaya, pero el rendimiento en la Libertadores ha sido irregular. El empate sin goles ante Universitario de Deportes y la derrota por 3-0 frente a Tolima siguen pesando en la tabla.

Coquimbo Unido, en cambio, llega como líder del grupo y como el equipo más sólido de la fase. Hernan Caputto ha construido un conjunto que ganó tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo un contundente 3-0 sobre Tolima en la Copa Libertadores.

El antecedente directo entre ambos en esta edición del torneo terminó 1-1 en Chile, en abril. Nacional no puede permitirse otro resultado que no sea una victoria si quiere seguir aspirando a los puestos de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de TV, el streaming disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jorge Bava apunta a una alineación con Luis Mejía bajo palos y una defensa de cuatro formada por Nicolás Rodríguez, Tomás Viera, Agustín Rogel y Sebastián Coates. Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro y Juan García apuntalan el mediocampo, mientras que Maximiliano Gómez, Tomás Verón y Rodrigo Martínez conforman el tridente ofensivo. Nacional no registra bajas por lesión ni suspensión confirmadas de cara a este partido.

Hernan Caputto dispone de Gonzalo Flores en portería, con Juan Cornejo, Benjamín Gazzolo, Francisco Salinas y Manuel Fernández en la línea defensiva. Salvador Cordero, Cristian Zavala y Guido Vadalá son los proyectados en el centro del campo, con Dylan Glaby, Benjamín Chandía y Lucas Pratto como referentes ofensivos. Tampoco hay bajas ni sanciones confirmadas en el bando visitante. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Nacional llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante Albion en la Primera División el 23 de mayo. Antes de eso, el equipo encadenó victorias ante Cerro por 4-0 y Montevideo City Torque por 1-2 fuera de casa. En la Copa Libertadores, el saldo es menos positivo: derrota por 3-0 ante Tolima y empate sin goles ante Universitario. En estos cinco encuentros, Nacional ha marcado siete goles y encajado tres.

Coquimbo Unido presenta un registro idéntico en número: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El conjunto chileno empató 1-1 con Everton CD el 22 de mayo en la liga local. Antes de ese resultado, acumuló dos victorias por 3-0, ante Tolima en la Libertadores y ante Audax Italiano en el campeonato chileno. La victoria 2-1 sobre Universitario de Deportes en la Copa Libertadores refuerza su capacidad para ganar fuera de casa en el torneo. Su única derrota en este tramo llegó ante Colo-Colo por 3-1. Coquimbo ha anotado nueve goles y recibido seis en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

NAC Último partidos COQ 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Coquimbo Unido 1 - 1 Nacional 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambos clubes en los datos disponibles tuvo lugar el 8 de abril de 2026, cuando Coquimbo Unido recibió a Nacional en la Copa Libertadores y el partido terminó 1-1. Ese empate deja el balance sin un ganador claro entre los dos equipos en su historia reciente dentro de esta competición.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido ocupa la primera posición y Nacional es tercero.