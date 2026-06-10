Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Mexico vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de televisión y las plataformas de streaming donde podrás seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México abre su participación en el Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México, en lo que supone el debut de El Tri como anfitrión en la fase de grupos del Grupo A.

Bajo las órdenes de Javier Aguirre Onaindía, México llega a este partido con una racha positiva que genera optimismo entre su afición. El equipo viene de golear a Serbia 5-1 en su último amistoso y acumula tres victorias consecutivas antes del torneo.

Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos, se presenta con un perfil más irregular. Los Bafana Bafana ganaron su último partido ante Jamaica, pero sus resultados previos muestran una selección que aún busca consistencia en el tramo final de su preparación.

Para México, actuar como sede añade una presión especial. En Qatar 2022 no marcó en ninguno de sus dos primeros partidos de grupo, y Aguirre sabe que arrancar con una victoria en casa es innegociable para las aspiraciones del equipo.

Sudáfrica, por su parte, no tiene nada que perder. Clasificarse para este Mundial ya representa un logro, y la selección africana buscará aprovechar cualquier descuido de un rival que carga con el peso de las expectativas locales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Javier Aguirre Onaindía dirige a México sin que los datos disponibles registren bajas por lesión ni suspensiones confirmadas. El técnico no ha dado a conocer su once inicial previsto, por lo que se esperan más novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Hugo Broos tampoco presenta un once probable confirmado, y tampoco constan lesionados ni sancionados en la información disponible. Se actualizará la información sobre ambas plantillas conforme se conozcan más detalles antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega en su mejor momento de forma reciente, con tres victorias seguidas en amistosos. Su resultado más reciente fue una goleada por 5-1 ante Serbia el 5 de junio, y antes de eso se impuso a Australia por 1-0 y a Ghana por 2-0. El único punto negativo de sus últimos cinco partidos son los empates ante Bélgica (1-1) y Portugal (0-0), aunque este último terminó sin goles encajados. En total, El Tri ha marcado nueve goles y encajado dos en esos cinco encuentros.

Sudáfrica presenta una imagen más dispar. Su última victoria llegó ante Jamaica el 6 de junio (0-1), pero antes de eso empató sin goles con Nicaragua y perdió dos veces ante Panamá, con un balance de tres goles a favor y cuatro en contra en esos tres partidos. Su derrota más reciente ante un rival de nivel fue frente a Camerún (1-2) en la Copa Africana de Naciones en enero, lo que pone de relieve las dificultades de los Bafana Bafana ante equipos exigentes.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos RSA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Sudáfrica 1 - 1 Mexico

Sudáfrica 2 - 1 Mexico 2 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

El único precedente entre ambas selecciones en un Mundial data del 11 de junio de 2010, cuando Sudáfrica y México empataron 1-1 en la fase de grupos de aquel torneo. El otro encuentro registrado entre ambos equipos fue en la Copa Oro de la CONCACAF del 9 de julio de 2005, donde Sudáfrica se impuso a México por 2-1. Con dos partidos disputados, el balance global arroja una victoria para cada selección y un empate.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa la segunda posición, mientras que Sudáfrica figura en el tercer puesto.