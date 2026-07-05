Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

Cómo ver Mexico vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido México vs Inglaterra se puede ver en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

México recibe a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, con el Estadio Azteca de Ciudad de México como escenario de un duelo que promete ser uno de los más intensos de la fase eliminatoria.

El Tri llega a este partido con una trayectoria impecable. Cuatro victorias en cuatro partidos del torneo, sin un solo gol en contra, y una euforia nacional que se siente en cada rincón de la capital mexicana. Javier Aguirre ha construido un equipo sólido, vertical y difícil de quebrar.

Inglaterra, por su parte, llegó al Azteca por la vía difícil. Ante República Democrática del Congo en los dieciseisavos, los de Thomas Tuchel se vieron en apuros antes de que Harry Kane rescatara al equipo con un doblete tardío para sellar una victoria 2-1 con más sufrimiento que brillantez.

La altitud de Ciudad de México, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, ha sido el tema central en el campamento inglés durante los últimos días. Reportes sobre métodos inusuales de aclimatación han circulado en la prensa, y el propio Jordan Henderson los tomó con humor, aunque tanto él como Tuchel reconocieron que las condiciones representan un desafío físico genuino.

Los aficionados mexicanos ya han dejado claro que no piensan facilitarle las cosas a los visitantes. Seguidores de El Tri se congregaron frente al hotel inglés en la madrugada con tambores, trompetas y fuegos artificiales, en un intento por alterar el descanso del plantel de Tuchel.

Declan Rice, pieza central del mediocampo inglés, es duda tras resentir el isquiotibial cuando tuvo que actuar como lateral derecho ante Congo. Su presencia o ausencia podría definir cómo Inglaterra intenta controlar el partido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre no tiene bajas confirmadas para este partido. El técnico mexicano cuenta con todo su bloque titular disponible y apunta a un once con José Rangel en portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Luis Romo, Erik Lira y Gilberto Mora en el mediocampo; y Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones en ataque.

En el bando inglés, Thomas Tuchel tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas de cara a este encuentro. El once proyectado sitúa a Jordan Pickford bajo palos, con Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi y Nico O'Reilly en la línea defensiva; Elliot Anderson y Declan Rice en el centro del campo; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon apoyando a Harry Kane en punta. Se esperan novedades sobre el estado físico del plantel conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El Tri no ha encajado un solo gol en sus cuatro compromisos del Mundial, y su última actuación fue una victoria 2-0 ante Ecuador el 1 de julio en los dieciseisavos de final. En esos cinco partidos, el equipo de Aguirre anotó 13 goles y solo concedió uno, en un amistoso previo al torneo ante Serbia que terminó 5-1.

Inglaterra acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El punto perdido llegó en el 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. Su resultado más reciente fue la remontada 2-1 frente a República Democrática del Congo el 1 de julio, con Kane como protagonista. Los de Tuchel marcaron nueve goles en esos cinco partidos y encajaron tres, con una victoria 4-2 ante Croacia como actuación más destacada.

Historial de Enfrentamientos Directos

MEX Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 3 - 1 Mexico

Inglaterra 4 - 0 Mexico 1 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los antecedentes entre ambas selecciones en el conjunto de datos disponible favorecen claramente a Inglaterra. El encuentro más reciente fue una victoria inglesa por 3-1 el 24 de mayo de 2010, en un amistoso disputado en territorio inglés. El otro precedente registrado es una goleada 4-0 también en casa de Inglaterra, el 25 de mayo de 2001. En total, los dos partidos arrojan un marcador global de 7-1 a favor de los ingleses. Este duelo de octavos representa el primer enfrentamiento competitivo entre ambas selecciones dentro del conjunto de datos.

Clasificación

México terminó como líder del Grupo A del Mundial 2026, mientras que Inglaterra se clasificó en primera posición del Grupo L.