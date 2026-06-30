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Cómo ver Mexico vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Ecuador se puede ver en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming. Consulta las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México recibe a Ecuador en el Estadio de la Ciudad de México en un partido de la Ronda de 32 del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá ante Inglaterra o la República Democrática del Congo.

El Tri llega en un estado de forma excepcional. Javier Aguirre ha construido un equipo sólido que ganó los tres partidos de la fase de grupos sin encajar un solo gol, coronándose líder del Grupo A. Con seis victorias consecutivas y apenas dos goles concedidos en los últimos nueve partidos, México se presenta como uno de los equipos más difíciles de batir en este torneo.

El joven Gilberto Mora, de 17 años, se convirtió en el jugador más joven en arrancar un partido de Copa del Mundo con la camiseta de México al salir de inicio ante Chequia. Aguirre tiene la tentación de volver a utilizarlo desde el principio, aunque es más probable que el delantero del Tijuana entre desde el banquillo.

Ecuador llega por la puerta trasera, pero con la moral por las nubes. Sebastián Beccacece vio cómo su equipo no marcó en sus dos primeros encuentros del Grupo E, pero la remontada ante Alemania para ganar 2-1 en el último partido les valió el pase como uno de los mejores terceros clasificados. Esa victoria puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar contra selecciones europeas.

Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha sido nombrado nuevo capitán de Ecuador tras la sorprendente decisión de Enner Valencia de ceder el brazalete en pleno torneo. El veterano delantero entregó la cinta en una emotiva ceremonia después de que la selección confirmara su clasificación a la ronda de eliminación directa.

Nilson Angulo es otro nombre a vigilar en las filas ecuatorianas. El extremo del Sunderland ha marcado en tres de sus últimas seis apariciones con la selección y podría ser el jugador capaz de desequilibrar el encuentro.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las alineaciones probables.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre cuenta con todos sus efectivos disponibles para este partido. El técnico vasco no tiene bajas por lesión ni sanción confirmadas, y apunta a un once con José Rangel bajo palos, una línea defensiva formada por Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Edson Álvarez, y un centro del campo con Erik Lira, Roberto Alvarado y Álvaro Fidalgo. Arriba, Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez completarían el equipo.

Sebastián Beccacece tampoco tiene ausencias confirmadas en el bando ecuatoriano. El técnico argentino alineará previsiblemente a Hernán Galíndez en portería, con Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié y Alan Franco en defensa. Moisés Caicedo, nuevo capitán del equipo, liderará el mediocampo junto a Pedro Vite y John Yeboah, mientras que Gonzalo Plata y Nilson Angulo apoyarán a Enner Valencia en ataque. Se añadirá más información sobre ambos equipos conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega al partido con un rendimiento impecable: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y tan solo uno encajado. En la fase de grupos, El Tri goleó a Chequia 3-0, venció a Corea del Sur 1-0 y derrotó a Sudáfrica 2-0. Antes del Mundial, ya había mostrado su solidez con triunfos en amistosos ante Serbia (5-1) y Australia (1-0).

Ecuador presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Alemania en la última jornada del grupo, que resultó decisiva para su clasificación. La única derrota llegó ante Costa de Marfil (1-0) en el primer partido del torneo, y empataron a cero con Curazao en su segundo encuentro. En los amistosos previos al Mundial, ganaron 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso en octubre de 2025 que terminó 1-1. Antes de ese duelo, se habían visto las caras en la Copa América de julio de 2024, con empate a cero. En los últimos cinco enfrentamientos, México suma dos victorias, Ecuador una y dos partidos han acabado en tablas. El triunfo más reciente de México llegó en un amistoso de 2019 (3-2), mientras que Ecuador se impuso por el mismo marcador en el duelo de 2021.

Clasificación

México terminó la fase de grupos como líder del Grupo A, mientras que Ecuador acabó en la tercera posición del Grupo E.