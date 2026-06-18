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Cómo ver Mexico vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Corea del Sur se puede ver en vivo a través de los canales de TV y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México y Corea del Sur se miden este 18 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en un partido del Grupo A del Mundial 2026 con la clasificación a los octavos de final en juego para ambas selecciones.

El Tri llega como líder del grupo tras golear 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio. Julián Quiñones abrió el marcador a los ocho minutos y Raúl Jiménez sentenció en el 66, aunque la noche se empañó con la expulsión tardía de César Montes.

Corea del Sur, por su parte, protagonizó una remontada de carácter ante la República Checa. Hwang In-beom igualó en el 66 y el suplente Oh Hyeon-gyu dio la vuelta al marcador en el 79 para firmar un triunfo 2-1 que dejó a los Guerreros Taeguk con tres puntos y plena confianza.

Con ambos equipos en lo alto de la tabla, el ganador de este partido asegura su pase a la siguiente ronda con una jornada de antelación. Javier Aguirre deberá recomponer su línea defensiva sin Montes, mientras que Hong Myung-bo dispone de toda la plantilla disponible y de la amenaza constante de Son Heung-min.

La presión del ambiente en Guadalajara jugará a favor de El Tri, pero Corea del Sur ha demostrado que sabe responder cuando la situación se complica. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre afronta este partido con la baja obligada de César Montes, sancionado tras su expulsión ante Sudáfrica. El XI proyectado sitúa a José Rangel en portería, con Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez e Israel Reyes en defensa. Erik Lira y Álvaro Fidalgo acompañarán a Gilberto Mora en el centro del campo, mientras que Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez formarán el ataque. No se registran lesionados en la convocatoria de El Tri.

Hong Myung-bo llega al partido con la plantilla al completo, sin bajas por lesión ni sanción. El once probable coloca a Seung-Gyu Kim bajo palos, con Gi-Hyuk Lee, Min-Jae Kim, Han-Beom Lee y Jae-Sung Lee en defensa. In-Beom Hwang y Seung-Ho Paik formarán el doble pivote, con Young-Woo Seol y Kang-In Lee por las bandas. Tae-Seok Lee apoyará a Heung-Min Son en la punta del ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 3 César Montes Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-0 ante Sudáfrica en la primera jornada del Mundial, el 11 de junio. Antes de eso, El Tri goleó 5-1 a Serbia en un amistoso el 5 de junio, y también se impuso 1-0 a Australia y 2-0 a Ghana en preparación para el torneo. El único punto cedido en este periodo llegó ante Bélgica, con empate a uno en abril. En total, México ha marcado 11 goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

Corea del Sur acumula tres victorias, una derrota y otra derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue la remontada 2-1 ante la República Checa el 12 de junio, su debut mundialista. Los coreanos también aplastaron 5-0 a Trinidad y Tobago el 31 de mayo. Sus dos derrotas llegaron en amistosos de marzo, ante Austria (0-1) y Costa de Marfil (0-4). En el cómputo global, los Guerreros Taeguk han anotado nueve goles y han recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 10 de septiembre de 2025 en un amistoso que terminó con empate a dos goles. Antes de esa cita, México venció 3-2 a Corea del Sur en un amistoso celebrado en noviembre de 2020. En los cinco últimos duelos, México se ha impuesto en tres ocasiones, Corea del Sur en una —su victoria 2-1 en el Mundial de Rusia 2018— y el otro partido terminó en tablas. El balance goleador en ese periodo arroja 11 tantos para México y siete para Corea del Sur.

Clasificación

En la tabla del Grupo A de la Copa del Mundo, México ocupa la primera posición y Corea del Sur la segunda al inicio de esta segunda jornada.