¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoManchester City
¡Mira aquí! Disney+ Premium
GOAL-e

Con el apoyo de

Cómo ver Manchester United vs Manchester City: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El derbi de Mánchester llega a Old Trafford este domingo con el Manchester City liderando la Premier League y el Manchester United buscando confirmar que la temporada toma un rumbo positivo tras un arranque irregular. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Manchester City

El Manchester United vs Manchester City se puede ver en directo a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Acerca del encuentro

Michael Carrick afronta el partido con dudas en la plantilla. Luke Shaw no participó en la jornada europea entre semana y deberá superar una prueba de aptitud física antes del partido. Varios jugadores más se encuentran en la enfermería, lo que limita las opciones del técnico en un momento decisivo.

Enzo Maresca, al frente del City, llega con buenas noticias en cuanto a disponibilidad de efectivos. El conjunto ciudadano encadena cuatro victorias consecutivas en liga y llega al derbi como claro favorito según la clasificación.

El United, por su parte, viene de una victoria en la Champions League que generó cierto ruido extradeportivo en las inmediaciones del estadio. El ambiente en Old Trafford sigue siendo tenso, con el club también inmerso en medidas disciplinarias contra cientos de aficionados por reventa de entradas.

La rivalidad entre ambos clubes siempre eleva el nivel de exigencia. Con el City en lo más alto de la tabla y el United en la undécima posición, el contraste de situaciones añade una carga extra al encuentro.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester United contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Manchester City

Manager

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Michael Carrick cuenta con una alineación probable encabezada por Senne Lammens bajo palos, con una defensa formada por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire y Luke Shaw, quien encara una prueba de forma física. En el centro del campo y en ataque, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans acompañarían a Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha. Las bajas confirmadas son Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton y Manuel Ugarte.

Enzo Maresca dispone de un once probable con Gianluigi Donnarumma en portería, una línea defensiva con Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Ruben Dias, y un centro del campo con Rayan Cherki, Enzo Fernández y Elliot Anderson. Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye y Erling Haaland completarían el ataque. Jeremy Doku y Nico O'Reilly son las únicas bajas del conjunto visitante.

Forma

MUN

MUN - Formulario

MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United llega al derbi con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 4-0 ante el Sabah FK en la Champions League, mientras que en liga el equipo empató 2-2 contra el Everton y ganó 5-2 al Ipswich. Las derrotas ante el Hull (0-2) y el AC Milán en pretemporada (2-4) enturbian el panorama reciente. En total, el United ha marcado 13 goles y encajado 10 en ese tramo.

El Manchester City presenta un rendimiento notablemente más sólido, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente fue un 0-2 ante el FC Oporto en la Champions League. En liga, el City ha ganado al Coventry (1-0), Crystal Palace (1-4) y Bournemouth (2-1), con la única mancha siendo la derrota ante el Arsenal en la Community Shield (0-3). El equipo de Maresca ha marcado 10 goles y encajado solo 4 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el United acumula dos victorias, un empate y dos derrotas frente al City. El City ganó con contundencia en el encuentro de septiembre de 2025 en el Etihad (3-0), mientras que el United se impuso también en diciembre de 2024 (1-2 en campo rival).

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, mientras que el Manchester United se encuentra en la undécima posición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google