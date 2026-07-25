Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Lanús vs San Lorenzo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lanús y San Lorenzo se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en directo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lanús recibe a San Lorenzo en un partido de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos del Grupo A que llegan con necesidades distintas pero urgencia compartida.

Mauricio Pellegrino conduce a un Granate que viene de levantar cabeza en la Copa Sudamericana con una victoria 2-0 ante Cienciano el 23 de julio, resultado que cortó una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Esa inercia positiva llega en buen momento para un equipo que en el torneo local busca consolidarse.

San Lorenzo, dirigido por Néstor Gorosito, atraviesa un momento delicado. El Ciclón no ha ganado en sus últimos cinco partidos y acumula tres derrotas en ese período, incluyendo una caída ante Deportivo Riestra el 17 de julio que dejó sensaciones preocupantes.

En el historial reciente entre ambos, Lanús tiene motivos para el optimismo. Los de Pellegrino ganaron los dos últimos enfrentamientos directos y llegan como locales con la posibilidad de presionar desde el arranque.

El partido tiene peso en la tabla. Lanús marcha segundo en el Clausura Grupo A, mientras que San Lorenzo comparte esa misma posición, lo que convierte este duelo en un choque directo con implicancias reales en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pellegrino no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel de Lanús. El club no ha dado a conocer un once probable de cara a este partido, y se esperan novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

Néstor Gorosito tampoco tiene confirmadas ausencias por lesión o sanción en San Lorenzo. El equipo visitante no ha publicado una alineación proyectada, y los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Forma

Lanús registra dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Cienciano en la Copa Sudamericana el 23 de julio. Entre las derrotas, el equipo cayó 2-0 ante LDU de Quito y 2-0 ante Argentinos Juniors en Liga Profesional. El Granate anotó cuatro goles y recibió seis en ese tramo.

San Lorenzo suma cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue ante Deportivo Riestra el 17 de julio por 1-1 en términos de marcador, resultado que se registra como derrota según los datos disponibles. El Ciclón empató 2-2 con Santos FC en la Copa Sudamericana y no ha logrado ganar en ninguno de sus cinco últimos compromisos, marcando cuatro goles y encajando seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 23 de enero de 2026 en Liga Profesional, con San Lorenzo como local, y terminó 2-3 a favor de Lanús. En el cruce anterior, jugado el 5 de octubre de 2025 con Lanús como anfitrión, el resultado fue 2-1 para los locales. En los cinco últimos enfrentamientos, Lanús acumula tres victorias frente a ninguna para San Lorenzo, con dos empates en el período.

Clasificación

En el Clausura Grupo A de la Liga Profesional, tanto Lanús como San Lorenzo ocupan la segunda posición. En el Apertura Grupo A, Lanús se ubica quinto y San Lorenzo séptimo.