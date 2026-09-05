Lanús vs Defensa y Justicia: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV noticias y hora de inicio

Lanús recibe a Defensa y Justicia en un duelo del Grupo A de la Liga Profesional argentina. El Granate busca revertir un momento complicado en el torneo, mientras el Halcón llega con confianza tras una racha positiva en las últimas semanas. GOAL comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

Liga Profesional - Jornada 8 6 sept 2026 - 16:00

Cómo sintonizar el Lanús vs Defensa y Justicia

El partido entre Lanús y Defensa y Justicia se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuento

Mauricio Pellegrino conduce a Lanús en un tramo del campeonato en que los resultados no han acompañado. El equipo del sur del Gran Buenos Aires acumula tres derrotas en sus últimos cinco encuentros y necesita sumar de a tres para no alejarse de las posiciones de privilegio.

Defensa y Justicia, bajo las órdenes de Julio Vaccari, atraviesa un presente bien distinto. El Halcón ganó tres de sus últimos cinco partidos y se ubica tercero en el Clausura Grupo A, lo que lo convierte en uno de los equipos más regulares del torneo en este período.

El choque entre dos clubes del conurbano bonaerense siempre tiene una carga especial. Ambos se conocen bien y los antecedentes recientes muestran encuentros disputados, con pocos goles pero mucha intensidad táctica.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pellegrino no ha confirmado el once titular de Lanús de cara a este partido. Por el momento no hay información oficial sobre lesionados ni suspendidos en el plantel Granate, por lo que los datos se actualizarán cuando el cuerpo técnico los haga públicos.

En el caso de Defensa y Justicia, Julio Vaccari tampoco ha dado a conocer su alineación probable. No se registran bajas confirmadas ni sanciones en el equipo visitante hasta el momento; la información se completará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

Lanús llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional. El Granate cayó ante Boca Juniors por 1-0 en su partido más reciente y también perdió 3-1 ante Independiente. Su única victoria en ese período fue un contundente 3-0 sobre Talleres como visitante. En total, el equipo de Pellegrino marcó cinco goles y recibió seis en esos cinco encuentros, lo que refleja una falta de solidez tanto ofensiva como defensiva.

Defensa y Justicia muestra números más sólidos con tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. El Halcón ganó su último partido 1-0 ante Platense y también se impuso 2-1 ante Belgrano. Su única derrota fue un 3-0 ante Estudiantes. El equipo de Vaccari anotó seis goles y encajó cuatro, y lleva dos victorias consecutivas entrando a este encuentro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó el 2 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Defensa y Justicia como local, y terminó 1-1. En los últimos cinco antecedentes, Defensa y Justicia registra dos victorias, Lanús una, y hay dos empates. El resultado más llamativo de la serie fue el 4-0 con que Lanús goleó a Defensa y Justicia en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Defensa y Justicia marcha tercero mientras que Lanús ocupa la undécima posición. En el Apertura Grupo A, Lanús figura quinto y Defensa y Justicia décimo.