¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga Profesional
team-logoLanús
team-logoDefensa y Justicia
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Lanús vs Defensa y Justicia: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV noticias y hora de inicio

Lanús vs Defensa y Justicia
Lanús
Defensa y Justicia
Liga Profesional

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Lanús y Defensa y Justicia. Consulta cómo verlo en vivo, el estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

Lanús recibe a Defensa y Justicia en un duelo del Grupo A de la Liga Profesional argentina. El Granate busca revertir un momento complicado en el torneo, mientras el Halcón llega con confianza tras una racha positiva en las últimas semanas. GOAL comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

crest
Liga Profesional - Jornada 8

Cómo sintonizar el Lanús vs Defensa y Justicia

El partido entre Lanús y Defensa y Justicia se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Acerca del encuento

Mauricio Pellegrino conduce a Lanús en un tramo del campeonato en que los resultados no han acompañado. El equipo del sur del Gran Buenos Aires acumula tres derrotas en sus últimos cinco encuentros y necesita sumar de a tres para no alejarse de las posiciones de privilegio.

Defensa y Justicia, bajo las órdenes de Julio Vaccari, atraviesa un presente bien distinto. El Halcón ganó tres de sus últimos cinco partidos y se ubica tercero en el Clausura Grupo A, lo que lo convierte en uno de los equipos más regulares del torneo en este período.

El choque entre dos clubes del conurbano bonaerense siempre tiene una carga especial. Ambos se conocen bien y los antecedentes recientes muestran encuentros disputados, con pocos goles pero mucha intensidad táctica.

Noticias del equipo y escuadras

Lanús contra Defensa y Justicia alineaciones probables

Lanús crest
Lanús
LAN
Formación
Defensa y Justicia crest
Defensa y Justicia
DEY
Defensa y Justicia crest
Defensa y Justicia
DEY

Manager

  • M. Pellegrino

Mauricio Pellegrino no ha confirmado el once titular de Lanús de cara a este partido. Por el momento no hay información oficial sobre lesionados ni suspendidos en el plantel Granate, por lo que los datos se actualizarán cuando el cuerpo técnico los haga públicos.

En el caso de Defensa y Justicia, Julio Vaccari tampoco ha dado a conocer su alineación probable. No se registran bajas confirmadas ni sanciones en el equipo visitante hasta el momento; la información se completará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

LAN

LAN - Formulario

UNI
L2-1
TAL
W0-3
IND
L1-3
JUN
D1-1
BOC
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DEY

DEY - Formulario

EST
L3-0
NEW
W2-1
SAR
D1-1
BEL
W1-2
CAP
W1-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lanús llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional. El Granate cayó ante Boca Juniors por 1-0 en su partido más reciente y también perdió 3-1 ante Independiente. Su única victoria en ese período fue un contundente 3-0 sobre Talleres como visitante. En total, el equipo de Pellegrino marcó cinco goles y recibió seis en esos cinco encuentros, lo que refleja una falta de solidez tanto ofensiva como defensiva.

Defensa y Justicia muestra números más sólidos con tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. El Halcón ganó su último partido 1-0 ante Platense y también se impuso 2-1 ante Belgrano. Su única derrota fue un 3-0 ante Estudiantes. El equipo de Vaccari anotó seis goles y encajó cuatro, y lleva dos victorias consecutivas entrando a este encuentro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LanúsEmpateDefensa y Justicia
1
3
1
Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
1
Lanús badge
Lanús
LAN
1
F
Liga Profesional
Lanús badge
Lanús
LAN
0
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
0
F
Copa de la Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
0
Lanús badge
Lanús
LAN
4
F
Copa de la Liga Profesional
Lanús badge
Lanús
LAN
0
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
2
F
Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
2
Lanús badge
Lanús
LAN
2
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó el 2 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Defensa y Justicia como local, y terminó 1-1. En los últimos cinco antecedentes, Defensa y Justicia registra dos victorias, Lanús una, y hay dos empates. El resultado más llamativo de la serie fue el 4-0 con que Lanús goleó a Defensa y Justicia en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Defensa y Justicia marcha tercero mientras que Lanús ocupa la undécima posición. En el Apertura Grupo A, Lanús figura quinto y Defensa y Justicia décimo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google