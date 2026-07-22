Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Lanús vs Cienciano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lanús recibe a Cienciano en un duelo del Grupo B de la Copa Sudamericana, con ambos equipos buscando sumar puntos en la fase de grupos del torneo continental.

El conjunto de Mauricio Pellegrino atraviesa un momento complicado. El Granate llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, una racha que genera presión en el plantel y en el cuerpo técnico.

Cienciano, por su parte, viene de una derrota ante FBC Melgar en la Primera División peruana y suma resultados irregulares entre su liga local y el torneo sudamericano. El equipo de Horacio Melgarejo ocupa la segunda posición del Grupo B y tiene margen para seguir sumando.

El duelo entre el fútbol argentino y el peruano siempre genera expectativa en la Copa Sudamericana, y este encuentro no es la excepción. Lanús necesita los tres puntos para mantenerse con vida en la competencia.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el canal de transmisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lanús es dirigido por Mauricio Pellegrino, aunque no hay información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni suspensiones disponible en este momento. Los datos se actualizarán conforme se acerque el pitazo inicial.

En el caso de Cienciano, Horacio Melgarejo conduce al equipo cusqueño sin que se hayan reportado novedades sobre lesionados o sancionados. Del mismo modo, el once inicial proyectado se dará a conocer más cerca del partido.

Forma

Lanús llega con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con solo un gol marcado y nueve encajados. Su único triunfo en ese tramo fue ante Mirassol por 1-0 en Copa Libertadores, mientras que la derrota más abultada fue un 4-0 ante Always Ready, también en el torneo continental. El Granate viene de caer 2-1 ante Instituto en Copa y no ha podido encontrar regularidad defensiva.

Cienciano muestra un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante FBC Melgar en la Primera División peruana. El equipo igualó 1-1 ante Juventud de las Piedras en la Copa Sudamericana y venció 3-2 a Sporting Cristal, lo que muestra un perfil de equipo con producción ofensiva pero sin solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Lanús y Cienciano disponibles en el registro histórico reciente. Los antecedentes entre ambos equipos se actualizarán si se incorpora información adicional antes del partido.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa Sudamericana, Cienciano ocupa la segunda posición. No se dispone del dato de posición de Lanús en la tabla.