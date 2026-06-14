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Cómo ver Ivory Coast vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se puede ver en directo a través de varios canales y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Ecuador abren sus respectivas campañas en el Grupo E del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, un escenario con capacidad para 69.000 espectadores que acogerá seis partidos del torneo.

Los Elefantes llegan a este debut mundialista con una plantilla construida alrededor de la solidez del mediocampo. Franck Kessié y Seko Fofana aportan experiencia y físico en el centro del campo, mientras que Amad Diallo representa la amenaza más directa en ataque. Emerse Fae dirige a un equipo que viene de superar la fase de preparación con resultados positivos.

Ecuador, por su parte, llega con argumentos sólidos. Moises Caicedo, figura del Chelsea, es el motor del juego tricolor, y Willian Pacho, campeón de la Champions League con el PSG la pasada temporada, ancla una defensa que en la fase de clasificación concedió solo cinco goles en 18 partidos, la mejor marca de toda la CONMEBOL.

Sebastian Beccacece llevó a La Tri a terminar segunda en las eliminatorias sudamericanas, perdiendo únicamente dos encuentros, el mejor registro de todos los clasificados de la zona. Es un equipo disciplinado, difícil de batir y con la experiencia de Enner Valencia como referencia ofensiva.

El historial reciente entre ambas selecciones no arroja datos suficientes para establecer un patrón claro, lo que convierte este estreno en una incógnita atractiva. Ambos conjuntos saben que un buen resultado en el debut puede marcar el tono de toda la fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Emerse Fae tiene a su disposición un once sin bajas confirmadas para el debut. El técnico marfileño apunta a Yahia Fofana bajo palos, con una línea defensiva formada por Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan y Guela Doue. Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Seko Fofana conformarían el bloque central del mediocampo, con Amad Diallo y Yan Diomande actuando en bandas y Evann Guessand como delantero centro.

En el lado ecuatoriano, Sebastian Beccacece tampoco registra ausencias por lesión ni sanción. Hernán Galíndez ocuparía la portería, con Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho formando la zaga. El centro del campo lo compondrían Gonzalo Plata, Pedro Vite, Alan Minda y Moisés Caicedo, mientras que John Yeboah y Enner Valencia completarían el ataque. Se actualizará la información si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 21 E. N'Dicka Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil llega al Mundial con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Elefantes vienen de derrotar a Francia por 2-1 en un amistoso disputado el 4 de junio, su resultado más reciente. Antes de ese encuentro, se impusieron a Escocia por 1-0 y golearon a Corea del Sur por 4-0 en la ventana de marzo. Su único tropiezo en este período fue una derrota ante Egipto por 3-2 en la Copa Africana de Naciones en enero. En total, han marcado 10 goles y encajado 6 en estos cinco compromisos.

Ecuador presenta tres victorias y dos empates en su último quinteto de partidos. La victoria más reciente fue un contundente 3-0 ante Guatemala el 7 de junio. Previamente, La Tri superó a Arabia Saudí por 2-1 y empató a 1-1 tanto con Países Bajos como con Marruecos en los amistosos de marzo. Han sumado 9 goles a favor y 3 en contra en este período, con una solidez defensiva que ha sido su sello más destacado.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Ecuador no están disponibles en este momento. Este partido en Philadelphia podría marcar el inicio de un historial más nutrido entre ambas selecciones en competiciones de primer nivel.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Ecuador ocupa la segunda posición antes del inicio del torneo, mientras que Costa de Marfil figura en el cuarto lugar.