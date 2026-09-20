Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 26 20 sept 2026 - 19:00 Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs San Diego FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami y San Diego FC se puede ver en vivo a través de Apple TV, que es la plataforma exclusiva de streaming para todos los partidos de la MLS en 2026. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inter Miami recibe a San Diego FC en Nu Stadium en un partido de la Major League Soccer que llega en un momento de gran impulso para los locales.

El equipo dirigido por Angel Guillermo Hoyos llega a este partido con la moral alta tras conquistar la Campeones Cup, donde Lionel Messi marcó su gol número 100 con el club y Casemiro anotó el tanto definitivo para derrotar a Cruz Azul. Es el primer título del nuevo cuerpo técnico.

En la MLS, los Herons ocupan la tercera posición en la Conferencia Este, lo que los mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, la irregularidad reciente en la liga, con tres empates en sus últimos cuatro partidos de la competición regular, obliga a sumar de a tres.

San Diego FC, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo de Mikey Varas llega a Nu Stadium con tres derrotas consecutivas en la MLS y sin el respaldo anímico que necesitaría para enfrentar a un rival de este nivel.

Los visitantes se ubican en el décimo puesto de la Conferencia Occidental, una posición que los deja fuera de zona de playoffs y que convierte este partido en una prueba de carácter para el conjunto californiano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami está dirigido por Angel Guillermo Hoyos. El club no ha confirmado alineación probable ni ha reportado lesionados o suspendidos de cara a este partido; se espera que la información se actualice conforme se acerque el pitido inicial.

San Diego FC viaja a Miami bajo las órdenes de Mikey Varas. Al igual que el equipo local, el conjunto visitante no ha facilitado datos sobre bajas ni sobre su once previsto, por lo que los detalles se irán completando en las horas previas al partido.

Forma

Inter Miami llega a este partido con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante Cruz Azul en la Campeones Cup. En la MLS, los Herons empataron 2-2 ante Nashville SC en su última salida liguera y también igualaron 1-1 contra Chicago Fire y 2-2 frente a Atlanta United. El conjunto de Hoyos ha marcado 14 goles y encajado 6 en ese tramo de cinco partidos.

San Diego FC presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los de Varas vienen de caer por 0-5 ante Philadelphia Union en su partido más reciente, y también perdieron 2-3 ante San Jose Earthquakes. Sus dos victorias anteriores, ante LA Galaxy por 3-1 y ante Colorado Rapids por 3-0, quedan ya lejos en el tiempo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Inter Miami y San Diego FC disponibles en este momento.

Clasificación

En la Conferencia Este, Inter Miami ocupa la tercera posición, lo que lo sitúa en zona de playoffs y con opciones reales de escalar hacia los puestos de cabeza. San Diego FC, en cambio, se encuentra décimo en la Conferencia Occidental, fuera de los puestos de clasificación para la postemporada.