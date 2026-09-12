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Major League Soccer - Jornada 25 12 sept 2026 - 19:30 Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs Nashville SC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y Nashville SC se puede ver en directo a través de Apple TV, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos de la MLS.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inter Miami CF recibe a Nashville SC en el Nu Stadium en un duelo de la Major League Soccer que enfrenta al segundo y al primer clasificado de la Conferencia Este.

El equipo de Ángel Guillermo Hoyos llega a este partido tras un empate 1-1 ante Chicago Fire en un Soldier Field que batió su récord histórico de asistencia, resultado que se suma a una racha de altibajos que incluye victorias abultadas y derrotas inesperadas en las últimas semanas.

Nashville, liderado por BJ Callaghan, viaja a Florida como el conjunto más en forma de la Conferencia Este. Sin embargo, su última salida terminó con una derrota 1-2 ante Toronto FC, lo que rompe una racha que incluía tres victorias consecutivas antes del empate sin goles ante New York City FC.

Lionel Messi sigue siendo el eje sobre el que gira el juego del Inter Miami. El argentino, bajo contrato con el club hasta 2028, acaba de inscribir su nombre en los libros de historia de la MLS con otro hito personal en el partido ante Chicago.

Por su parte, Nashville llega a Miami con la mejor defensa de los últimos cinco partidos en la conferencia, habiendo encajado solo tres goles en ese período. La solidez defensiva del conjunto de Tennessee será uno de los factores determinantes de este encuentro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ángel Guillermo Hoyos dirige al Inter Miami para este partido. No hay lesiones ni sanciones confirmadas en el equipo local y no se ha publicado una alineación probable de cara al encuentro. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

BJ Callaghan tampoco ha confirmado bajas ni sanciones en Nashville SC. El técnico visitante no ha dado a conocer su once previsto para este desplazamiento a Florida. Habrá que esperar a la previa del partido para conocer los últimos detalles del equipo.

Forma

El Inter Miami llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la MLS. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Chicago Fire FC, precedido por otro empate 2-2 ante Atlanta United. El triunfo más destacado de esta racha fue la goleada 7-1 ante CF Montreal, aunque ese resultado contrasta con las derrotas ante Toronto FC (1-2) y Philadelphia Union (empate 2-2). En total, Miami ha marcado 13 goles y encajado 8 en esos cinco encuentros.

Nashville llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante Toronto FC, que interrumpió una serie que incluía un empate 0-0 ante New York City FC y victorias ante FC Cincinnati (4-0), Columbus Crew (3-2) y New York Red Bulls (0-1). Los visitantes han anotado 8 goles y encajado 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de agosto de 2026, cuando Nashville SC venció al Inter Miami CF por 4-1 en un partido de la MLS en casa. En los últimos cinco duelos, que incluyen también dos encuentros de la CONCACAF Liga de Campeones con empates a 0-0 y 1-1, Nashville acumula tres victorias frente a dos del Inter Miami, con un total de 13 goles en esos cinco partidos.

Clasificación

En la Conferencia Este de la MLS, Nashville SC ocupa la primera posición, mientras que Inter Miami CF se sitúa en el segundo puesto de la tabla.