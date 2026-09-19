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Liga Profesional - Jornada 10 19 sept 2026 - 20:15

Cómo ver Instituto vs Talleres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Instituto vs Talleres se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. Las opciones de canal de TV y streaming online se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Instituto recibe a Talleres en un duelo de Liga Profesional que llega en un momento decisivo para ambos clubes. Diego Flores busca mantener el liderato de su grupo, mientras Jorge Sampaoli necesita urgentemente detener una racha negativa que amenaza su continuidad.

Instituto llega al partido con una victoria reciente que refuerza su candidatura. El conjunto cordobés venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto el 15 de septiembre, resultado que consolida su posición en la cima del Clausura Grupo A y le da confianza de cara a este compromiso.

Talleres, en cambio, atraviesa una crisis de resultados que preocupa al cuerpo técnico. El equipo de Sampaoli acumula una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga, con dos derrotas y dos empates que lo tienen sumido en la parte baja de la tabla del Clausura.

La visita más reciente de Talleres al Clausura terminó con una derrota 1-0 ante San Lorenzo el 5 de septiembre, prolongando una sequía que expone serias deficiencias defensivas. El equipo visitante anotó apenas dos goles y recibió cuatro en sus últimas tres salidas.

Para Instituto, ganar significaría afianzar aún más el liderato del grupo. Para Talleres, un tropiezo más podría comprometer seriamente sus aspiraciones en esta fase del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Flores conduce a Instituto en este partido. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados, suspendidos ni once probable para el equipo local, y se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Jorge Sampaoli dirige a Talleres para este compromiso. Tampoco hay detalles confirmados sobre bajas por lesión o sanción en el plantel visitante, ni se ha anunciado un once titular probable. Las actualizaciones se irán incorporando a medida que estén disponibles.

Forma

Instituto llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 sobre Estudiantes de Río Cuarto el 15 de septiembre en la Liga Profesional, continuando una buena racha que incluye también una victoria 1-0 sobre San Lorenzo. En esos cinco encuentros, el equipo local anotó cinco goles y recibió cuatro.

Talleres suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones de Liga Profesional. La más reciente fue una derrota 1-0 ante Union el 12 de septiembre, que se suma a caídas previas ante San Lorenzo y Gimnasia Mendoza. El equipo visitante convirtió cuatro goles y encajó seis en ese período, lo que refleja los problemas defensivos que arrastra.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data del 12 de marzo de 2026, cuando Talleres venció 2-0 a Instituto como local en la Liga Profesional. Antes de eso, los equipos empataron 0-0 en noviembre de 2025 con Instituto como anfitrión. En los últimos cinco cruces entre ambos, Talleres registra dos victorias, Instituto una, y hay dos empates.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Instituto lidera la tabla mientras Talleres se encuentra en los puestos de descenso en el puesto 14, lo que convierte este partido en un choque entre extremos opuestos de la clasificación. En el Apertura Grupo A, los roles se invierten parcialmente: Talleres ocupa el cuarto lugar e Instituto el octavo.