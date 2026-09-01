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Liga Profesional - Jornada 7 31 ago 2026 - 20:15

Cómo ver Instituto vs San Lorenzo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Instituto y San Lorenzo se puede seguir en vivo por televisión y streaming. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para verlo en Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Instituto recibe a San Lorenzo en un duelo de Liga Profesional con sabores distintos para cada equipo. Los cordobeses llegan como líderes del Clausura Grupo A, mientras que el Ciclón atraviesa una campaña más irregular en la misma zona.

El conjunto de Diego Flores ha construido una racha sólida en las últimas semanas. Tres victorias consecutivas en liga antes de su tropiezo en Copa le dan a Instituto una base de confianza real de cara a este partido en casa.

San Lorenzo, por su parte, llega con una plantilla en plena reconfiguración. La partida inminente de su arquero hacia el fútbol europeo deja al equipo de Néstor Gorosito con dudas en el arco, aunque el técnico cuenta con opciones para cubrir el puesto.

El Ciclón no atraviesa su mejor momento: dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga y un rendimiento visitante que no convence. Gorosito necesita una respuesta firme de sus jugadores.

Para Instituto, la localía es un factor importante. En Córdoba, el equipo ha sabido sacar resultados ante rivales de mayor presupuesto a lo largo de esta temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las novedades de ambos planteles.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Flores dispone de todos sus efectivos para este partido. El once probable de Instituto incluye a Marcos Ledesma bajo palos, con una defensa formada por Leonel Mosevich, Jonathan Galvan, Fernando Alarcon y Giuliano Cerato. En el mediocampo aparecen Jhon Cordoba, Diego Sosa y Gustavo Abregu, mientras que Jeremias Lazaro, Matias Gallardo y Matias Tissera completan el ataque. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Néstor Gorosito también cuenta con la plantilla al completo en San Lorenzo. El once proyectado sitúa a Jose Devecchi en portería, con Teo Pagano, Danilo Arboleda, Ezequiel Herrera y Emiliano Amor en defensa. Alexis Cuello, Matias Reali y Nicolas Tripichio forman el mediocampo, y Juan Alvarez, Ignacio Perruzzi y Rodrigo Auzmendi encabezan el ataque. Sin lesionados ni suspendidos confirmados, aunque el equipo afronta un período de ajustes en su estructura.

Forma

Instituto llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los cordobeses ganaron sus tres compromisos de liga consecutivos antes de caer ante Platense en Copa el 28 de agosto, partido en el que terminaron 1-1. La victoria más reciente en liga fue ante Central Córdoba de Santiago por 1-0. En total, el equipo de Flores marcó cuatro goles y encajó dos en ese tramo de cinco partidos.

San Lorenzo suma dos victorias, dos derrotas y un empate en su último quinteto de partidos. El Ciclón no pudo con Huracán, que lo venció 2-0 el 9 de agosto, y también cedió ante Central Córdoba de Santiago por 1-0. Su resultado más reciente fue un empate sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto el 21 de agosto. En los cinco partidos, el equipo anotó tres goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 24 de febrero de 2026, cuando San Lorenzo e Instituto empataron 1-1 en la Liga Profesional. En los cinco últimos enfrentamientos, San Lorenzo ganó dos, Instituto ganó uno y hubo dos empates. El historial reciente es parejo, aunque los partidos disputados en la cancha del Ciclón han tendido a favorecer al local.

Clasificación

En el Clausura Grupo A de la Liga Profesional, Instituto marcha primero, mientras que San Lorenzo ocupa el undécimo puesto. En el Apertura Grupo A, los visitantes están séptimos y el local octavo.