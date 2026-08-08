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Liga Profesional - Jornada 4 8 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Instituto vs Gimnasia Mendoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Instituto y Gimnasia Mendoza se puede ver en vivo por televisión y streaming a través de las plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Instituto recibe a Gimnasia Mendoza en un partido de la Liga Profesional argentina que pone frente a frente a dos equipos que atraviesan momentos distintos en la tabla. El conjunto cordobés busca consolidarse en la parte alta del Clausura, mientras el Lobo mendocino llega con la intención de sumar de visitante.

Instituto viene de cerrar tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones en la Liga Profesional, lo que lo tiene bien posicionado en el Clausura. Diego Flores ha logrado armar un equipo competitivo que convierte con regularidad y que mostró carácter al ganarle a Lanús en su último compromiso liguero.

Gimnasia Mendoza, por su parte, llega con un registro de tres victorias en sus últimas cinco salidas bajo las órdenes de Darío Franco. La goleada que sufrió ante Independiente Rivadavia a principios de mayo quedó atrás: el equipo respondió con resultados positivos, incluido un triunfo ante Unión en la fecha más reciente.

El historial reciente entre ambos favorece a Gimnasia Mendoza, que ganó los últimos tres encuentros directos. Sin embargo, esos antecedentes no borran el hecho de que Instituto jugará de local y llega en un buen momento de forma.

El que gane dará un paso importante en la pelea por el Clausura Grupo A, donde ambos comparten la segunda posición. Un dato que le da aún más peso a este duelo dentro del campeonato.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el canal de televisión, el streaming disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En Instituto, el técnico Diego Flores no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. No hay once probable definido por el momento, y los detalles del equipo se actualizarán a medida que se acerque el pitazo inicial.

En Gimnasia Mendoza, Darío Franco tampoco registra novedades confirmadas sobre ausencias o sanciones. De igual manera, el once proyectado no está disponible aún y se completará la información próxima al partido.

Forma

Instituto llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo cordobés ganó sus dos compromisos más recientes en la Liga Profesional, el último de ellos ante Lanús por 1-0 como visitante. Antes, había superado a Platense por 2-1 de local. La única caída en ese tramo fue ante Vélez Sarsfield por 1-0. En total, el equipo anotó seis goles y recibió cuatro en esos cinco encuentros.

Gimnasia Mendoza suma tres victorias, una derrota y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Unión en la Liga Profesional. El equipo también venció a Central Córdoba de Santiago por 1-0 y a Defensa y Justicia por 2-1 en ese período. La nota negativa fue la abultada caída por 5-1 ante Independiente Rivadavia. En los cinco partidos, el conjunto mendocino convirtió seis goles y encajó siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en la Liga Profesional del 9 de febrero de 2026, cuando Gimnasia Mendoza venció a Instituto por 1-0 como local. En los últimos cinco duelos directos, Gimnasia Mendoza ganó tres, Instituto ganó uno y el restante terminó en empate. El único triunfo de Instituto en ese período fue como local por 2-0 en la Primera Nacional de julio de 2015.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, tanto Instituto como Gimnasia Mendoza comparten la segunda posición de la tabla. En el Apertura Grupo A, Instituto ocupa el octavo puesto y Gimnasia Mendoza el décimo.