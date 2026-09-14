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Instituto vs Estudiantes de Rio Cuarto: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Instituto vs Estudiantes de Rio Cuarto
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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre Instituto y Estudiantes de Rio Cuarto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga Profesional - Jornada 9

Cómo ver Instituto vs Estudiantes de Rio Cuarto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Instituto y Estudiantes de Río Cuarto se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles.

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Instituto recibe a Estudiantes de Río Cuarto en un partido de la Liga Profesional con ambos equipos en momentos muy distintos de su campaña.

El equipo de Diego Flores llega con la necesidad de recuperarse tras caer 3-2 ante Unión en su última presentación, un resultado que frenó el buen ritmo que traían en la competencia. Instituto había encadenado victorias ante San Lorenzo y Central Córdoba de Santiago antes de ese tropiezo.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, atraviesa una racha negativa. El conjunto de Rubén Forestello no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y dos empates, y suma apenas un punto en sus últimas cuatro presentaciones de liga.

En la tabla del Clausura, Instituto figura tercero en el Grupo A, mientras que Estudiantes marcha decimotercero en el Grupo B. El contraste de posiciones refleja la diferencia de rendimiento entre ambos en lo que va del torneo.

El local buscará retomar el camino del triunfo ante un rival que llega con la confianza por el piso. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Instituto contra Estudiantes de Rio Cuarto alineaciones probables

Manager

  • D. Flores

Diego Flores conduce a Instituto, aunque por el momento no hay información confirmada sobre el once probable, lesionados o suspendidos del equipo local. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Rubén Forestello dirige a Estudiantes de Río Cuarto, y tampoco se cuenta con datos disponibles sobre bajas o el equipo probable visitante. La información se actualizará antes del pitazo inicial.

Forma

INS

INS - Formulario

CEC
W0-1
ATT
D0-0
CAP
L1-1
SAN
W1-0
UNI
L3-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EST

EST - Formulario

INR
L2-1
ATT
L0-1
SAN
D0-0
HUR
D1-1
SAR
L0-2
Gol marcado (encajado)
2/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Instituto llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Unión en la Liga Profesional, aunque antes había sumado un triunfo 1-0 sobre San Lorenzo. En sus cinco últimas presentaciones, el equipo marcó cuatro goles y recibió cinco.

Estudiantes de Río Cuarto no ganó ninguno de sus últimos cinco encuentros, con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas. Su partido más reciente fue una derrota 0-2 ante Sarmiento, y también cayó ante Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia. El equipo anotó tres goles y encajó cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

InstitutoEmpateEstudiantes de Rio Cuarto
1
1
0
Liga Profesional
Estudiantes de Rio Cuarto badge
Estudiantes de Rio Cuarto
EST
0
Instituto badge
Instituto
INS
2
F
Primera Nacional
Estudiantes de Rio Cuarto badge
Estudiantes de Rio Cuarto
EST
1
Instituto badge
Instituto
INS
1
F
3Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

El encuentro más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 5 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Estudiantes de Río Cuarto como local y un resultado de 0-2 a favor de Instituto. El único otro antecedente disponible data de febrero de 2022 en la Primera Nacional, cuando empataron 1-1 en el estadio de Estudiantes. En los dos partidos registrados, Instituto suma una victoria y un empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Instituto ocupa la tercera posición. Estudiantes de Río Cuarto figura decimotercero en el Clausura Grupo B.

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