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Inglaterra vs Ghana: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inglaterra vs Ghana
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Cómo ver el partido de World Cup entre Inglaterra y Ghana, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inglaterra vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Ghana se puede seguir en directo por televisión y live stream a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

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Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Boston Stadium de Foxborough en la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Los de Thomas Tuchel buscan sellar su clasificación a la fase de eliminación directa con una victoria.

Inglaterra llega al partido con confianza tras remontar y vencer a Croacia 4-2 en su debut mundialista. Tuchel demostró su carácter en el descanso con un discurso que dio la vuelta al partido, aunque Roy Keane se encargó de recordar que eso es simplemente su trabajo.

El técnico alemán mantiene la intensidad en los entrenamientos. Un vídeo viral mostró a Tuchel gritándole a Djed Spence que se espabilara durante una sesión de trabajo, señal clara de que el nivel de exigencia no baja ni un momento.

También hay atención sobre la relación entre Tuchel y Jude Bellingham. Se habla de cierta tensión entre ambos, aunque el mediocampista del Real Madrid arrancó como titular frente a Croacia con el dorsal 10 y su influencia dentro del vestuario crece partido a partido.

Ghana, por su parte, llega con un triunfo mínimo ante Panamá que le da vida en el grupo. Carlos Queiroz sabe que necesita un resultado positivo para seguir soñando con los octavos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Inglaterra contra Ghana alineaciones probables

4-2-3-1
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Formación
Ghana crest
Ghana
GHA
4-3-3
1J. Pickford24R. James2E. Konsa3N. O'Reilly5J. Stones10J. Bellingham4D. Rice8E. Anderson20N. Madueke18A. Gordon9H. Kane16B. Asare4J. Adjetey26M. Senaya18J. Opoku14G. Mensah22K. Sulemana3C. Yirenkyi5T. Partey24E. Nuamah9J. Ayew11A. Semenyo
Ghana crest
Ghana
GHA
4-2-3-1
Inglaterra

Once inicial

Ghana

Manager

  • T. Tuchel
  • C. Queiroz

Thomas Tuchel cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este partido. El once proyectado de Inglaterra es: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Cabe señalar que existe debate sobre si Marc Guehi podría entrar en el once en lugar de John Stones en la defensa central.

Carlos Queiroz tampoco presenta ausencias por lesión ni suspensión en Ghana. El once proyectado de los africanos es: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Marvin Senaya, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi; Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

ING
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

GHA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Inglaterra llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, un empate y una derrota. Los ingleses vencieron a Croacia 4-2 en su debut en el Mundial y antes habían ganado a Costa Rica 3-0 y a Nueva Zelanda 1-0 en amistosos. Su único tropiezo reciente fue una derrota 0-1 ante Japón en marzo. En total, los de Tuchel han marcado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Ghana presenta un balance más irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los de Queiroz ganaron 1-0 a Panamá en su estreno mundialista, pero antes sufrieron dos goles ante México, una derrota 2-1 frente a Alemania y una abultada derrota 5-1 ante Austria en amistosos. Solo lograron puntuar ante Gales con un empate 1-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

ING

Último partidos

GHA

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente registrado en los últimos años es un amistoso disputado el 29 de marzo de 2011 que terminó con empate 1-1, con Inglaterra como equipo local.

Clasificación

En la tabla del Grupo L de la Copa del Mundo, Inglaterra ocupa la primera posición mientras que Ghana se sitúa en el segundo puesto.

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