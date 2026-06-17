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Cómo ver Inglaterra vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Croacia se puede ver en vivo por televisión y streaming a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Croacia se enfrentan en el Dallas Stadium de Arlington en el arranque del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Dos selecciones con historia reciente en torneos de máximo nivel, con motivaciones distintas y mucho en juego desde el primer minuto.

Thomas Tuchel dirige a los Tres Leones en su primera gran cita mundialista al frente de la selección inglesa. El equipo llega con confianza tras victorias recientes en amistosos, aunque con la mirada puesta en demostrar que pueden ir más allá de las etapas anteriores en competiciones de alto nivel.

Jude Bellingham es la figura más observada del conjunto inglés. El mediocampista del Real Madrid ha atravesado una temporada con altibajos a nivel de club, pero en la selección sigue siendo el jugador capaz de cambiar un partido con una sola acción. Jordan Henderson lo ha definido como el "factor X" de Inglaterra en este torneo.

Croacia, por su parte, llega con Luka Modric como estandarte y símbolo. El experimentado mediocampista del AC Milan, que disputa su quinto torneo mundial, fue directo en la previa: "No le tenemos miedo a nadie". Zlatko Dalic mantiene una estructura competitiva que ya le dio a su país una final y un tercer puesto en ediciones anteriores.

El defensor croata Duje Caleta-Car reconoció públicamente que Harry Kane es uno de los delanteros más difíciles de neutralizar en el fútbol mundial, describiéndolo como un "maestro del juego". Ese respeto no borra la determinación croata de sumar de a tres desde el inicio del certamen.

Josko Gvardiol, pieza central en la defensa de Croacia, llega al torneo tras acordar una renovación con el Manchester City hasta 2031, lo que despeja cualquier distracción relacionada con su futuro. Su rendimiento en este Mundial será uno de los puntos de atención del partido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las opciones de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel no ha confirmado alineación titular para Inglaterra, y el cuerpo técnico no ha reportado lesiones ni suspensiones de cara a este partido. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Zlatko Dalic tampoco ha entregado una oncena probable para Croacia. Al igual que su rival, el equipo no registra bajas confirmadas por lesión o sanción en los datos disponibles. Cualquier actualización sobre el estado del plantel se incorporará a medida que se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue un triunfo contundente por 3-0 ante Costa Rica el 10 de junio, y antes de eso superaron a Nueva Zelanda por 1-0. Su única derrota en ese período fue ante Japón por 1-0 en marzo. En total, los ingleses marcaron siete goles y recibieron dos en esa secuencia.

Croacia muestra dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco compromisos. Ganaron ante Eslovenia por 2-1 el 7 de junio, pero cayeron ante Bélgica por 0-2 días antes. También perdieron ante Brasil por 3-1 en abril. El equipo de Dalic anotó seis goles y encajó nueve en ese tramo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva en los amistosos de preparación.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue en la Eurocopa 2021, donde Inglaterra se impuso por 1-0. Antes de eso, los ingleses también ganaron en la UEFA Nations League 2018 por 2-1, mientras que el partido de ida en esa misma edición terminó 0-0 con Croacia como local. El antecedente más resonante sigue siendo la semifinal del Mundial 2018, cuando Croacia eliminó a Inglaterra por 2-1. En los cinco partidos del historial disponible, cada equipo cuenta con dos victorias y un empate, con un total de doce goles entre ambos.

Clasificación

En la tabla del Grupo L de la Copa del Mundo, Croacia figura en la primera posición e Inglaterra en la segunda antes del inicio de la fase de grupos.