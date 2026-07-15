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World Cup - Semifinales Atlanta Stadium

Cómo ver Inglaterra vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Argentina se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Argentina se enfrentan en el Atlanta Stadium en una semifinal del Mundial 2026 que pocas veces tiene un cartel tan atractivo sobre el papel. El ganador avanza a la final. No hay margen para el error.

Thomas Tuchel lleva a los Tres Leones a su primera semifinal mundialista desde 2018, impulsados en gran medida por un Jude Bellingham que ya suma seis goles en el torneo. Sus dos tantos en la prórroga ante Noruega en los cuartos de final mantienen viva la ilusión inglesa de llegar a una final por primera vez desde 1966.

Sin embargo, el vestuario inglés no está libre de ruido. Harry Kane salió al paso esta semana para defender la unidad del grupo tras las tensiones generadas por la actitud de Bellingham ante las críticas públicas de Tuchel sobre el rendimiento del equipo en el partido ante Noruega. Kane fue tajante: el vestuario está unido.

Del otro lado, Argentina llega como campeona del mundo con Lionel Messi al frente, invicta en sus cinco partidos del torneo. La Albiceleste viene de eliminar a Suiza en cuartos con un 3-1 y no ha perdido ningún encuentro en esta Copa del Mundo. Curiosamente, este partido supone el primer enfrentamiento en la carrera de Messi contra Inglaterra a nivel de selecciones.

Nico O'Reilly, el joven del Manchester City que aparece en el once probable de Tuchel, describió esta semana la oportunidad de medirse a Messi como algo único en la vida. Jordan Pickford, por su parte, advirtió que Inglaterra no puede obsesionarse solo con frenar al capitán argentino.

El árbitro del partido será el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, con amplia experiencia en la MLS. FIFA confirmó su designación este martes.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel no podrá contar con Jordan Henderson por lesión, mientras que Jarell Quansah cumple sanción y tampoco estará disponible. El técnico alemán apunta a un once con Jordan Pickford bajo palos; John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly y Ezri Konsa en defensa; Jude Bellingham, Declan Rice y Elliot Anderson en el centro del campo; y Anthony Gordon, Bukayo Saka y Harry Kane en ataque.

Lionel Scaloni, por su parte, llega con el bloque en perfecto estado: Argentina no registra ninguna baja por lesión ni suspensión de cara a la semifinal. El técnico albiceleste mantendría la base que viene funcionando, con Damián Martínez en portería, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo, y Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez en ataque.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros del Mundial. Los Tres Leones han ganado sus cuatro partidos más recientes, con el más reciente siendo el 2-1 ante Noruega en cuartos, y antes de eso el 3-2 ante México. Su único punto perdido fue el 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. En total, han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo.

Argentina, en cambio, llega en estado de forma impecable: cinco victorias en cinco partidos, sin ninguna derrota en todo el torneo. La Albiceleste goleó 3-1 a Suiza en el partido más reciente y también venció 3-2 a Egipto en los octavos. Ha marcado 12 goles y encajado seis en sus últimas cinco citas, con una racha de victorias consecutivas que no se ha roto en ningún momento del campeonato.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambas selecciones es escaso. El último antecedente data de noviembre de 2005, cuando Argentina venció 2-3 a Inglaterra en un amistoso. Antes de eso, Inglaterra ganó 0-1 a Argentina en el Mundial de 2002. El único empate de los tres encuentros registrados fue el 0-0 en un amistoso disputado en febrero de 2000 con Argentina como local. En los tres partidos del historial disponible, Argentina acumula dos victorias por una de Inglaterra.

Clasificación

Argentina terminó primera en el Grupo L de la Copa del Mundo, mientras que Inglaterra lo hizo en la primera posición del Grupo J.