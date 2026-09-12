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Independiente vs San Lorenzo: Cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Independiente vs San Lorenzo
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Independiente recibe a San Lorenzo en la Liga Profesional, un duelo entre dos clubes que llegan con rendimientos irregulares y necesidad urgente de puntos en el Clausura Grupo A. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 9

Cómo sintonizar el Independiente vs San Lorenzo

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Acerca del encuentro

Jadson Viera conduce a un Independiente que viene de ganar 1-0 ante Central Córdoba de Santiago, resultado que cortó una racha negativa que incluía una derrota por 3-0 ante Gimnasia Mendoza. El triunfo más reciente aporta alivio, pero la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

San Lorenzo, dirigido por Néstor Gorosito, llega con tres victorias en su último partido luego de superar a Talleres 1-0 el 5 de septiembre. Antes de eso, los de Boedo cayeron 1-0 ante Instituto, una derrota que profundizó las dudas sobre la regularidad del equipo visitante.

En el historial reciente, Independiente tiene ventaja. Los últimos cinco encuentros entre ambos incluyen dos victorias del Rojo, aunque San Lorenzo también sabe ganar en estos cruces.

Con Independiente sexto y San Lorenzo noveno en el Clausura Grupo A, los tres puntos tienen un peso distinto para cada banco, pero ninguno puede permitirse un tropiezo en casa.

Noticias de los equipos y escuadras

Independiente contra San Lorenzo alineaciones probables

Manager

  • Jadson Viera

Jadson Viera dirige a Independiente en este partido. No se han confirmado lesiones ni suspensiones en el plantel local, y el once inicial proyectado aún no ha sido anunciado. Las novedades se actualizarán antes del inicio del partido.

Néstor Gorosito conduce a San Lorenzo. Tampoco hay información disponible sobre bajas o sanciones en el equipo visitante, y la alineación probable está pendiente de confirmación. Se agregarán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

IND

IND - Formulario

ATT
L4-0
LAN
W1-3
INR
D0-0
GIM
L0-3
CEC
W0-1
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SAN

SAN - Formulario

HUR
L0-2
UNI
W1-0
EST
D0-0
INS
L1-0
TAL
W1-0
Gol marcado (encajado)
2/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Independiente llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Central Córdoba de Santiago el 6 de septiembre, mientras que antes habían caído 3-0 frente a Gimnasia Mendoza. La única otra victoria en ese tramo fue el 1-3 en cancha de Lanús el 17 de agosto. En total, el Rojo anotó cuatro goles y recibió ocho en esos cinco encuentros.

San Lorenzo registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El triunfo más reciente fue 1-0 sobre Talleres el 5 de septiembre, aunque antes habían perdido 1-0 ante Instituto. El equipo de Gorosito también venció a Unión 1-0 el 15 de agosto. Los de Boedo convirtieron tres goles y recibieron tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

IndependienteEmpateSan Lorenzo
2
3
0
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
Independiente badge
Independiente
IND
2
F
Liga Profesional
Independiente badge
Independiente
IND
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
F
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
Independiente badge
Independiente
IND
2
F
Liga Profesional
Independiente badge
Independiente
IND
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
Independiente badge
Independiente
IND
0
F
5Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 2 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con San Lorenzo como local y Independiente ganando 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos, Independiente acumula dos victorias, San Lorenzo una, y hay dos empates. Los partidos restantes terminaron 1-1 en septiembre de 2025 y 0-0 en agosto de 2024 y abril de 2023.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Independiente marcha sexto y San Lorenzo noveno. En el Apertura Grupo A, Independiente es quinto y San Lorenzo séptimo.

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