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Liga Profesional - Jornada 7 30 ago 2026 - 18:15

Cómo ver Independiente vs Gimnasia Mendoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Independiente y Gimnasia Mendoza se puede ver en vivo por televisión y por streaming. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Independiente recibe a Gimnasia Mendoza en un partido de la Liga Profesional argentina. El conjunto de Avellaneda busca recuperar terreno en el Clausura, mientras que el visitante llega con ritmo y confianza desde la última fecha.

Jadson Viera conduce a un Independiente que atraviesa un momento irregular. Los de Avellaneda sumaron apenas una victoria en sus últimos cinco encuentros, con tres derrotas que generan dudas sobre la solidez del equipo en este tramo del campeonato.

Gimnasia Mendoza, en cambio, llega en un buen momento. Dario Franco ha logrado tres triunfos en los últimos cinco partidos, incluyendo una victoria 2-3 sobre Gimnasia LP en la última jornada. El equipo mendocino ocupa el segundo lugar en el Clausura Grupo A.

El contraste de formas convierte este partido en un examen claro para Independiente. Como local, el conjunto rojo necesita una actuación convincente para no perder contacto con los puestos de privilegio en la tabla.

Para conocer el canal de TV, las opciones de streaming en vivo y el horario de inicio del partido, seguí leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Independiente, Jadson Viera, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. No se ha dado a conocer un once probable y las novedades del plantel se actualizarán cuando se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Gimnasia Mendoza, el entrenador Dario Franco tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en la lista de convocados. No existe alineación probable publicada por el momento, y se esperan actualizaciones previas al pitazo inicial.

Forma

Independiente llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 0-0 frente a Independiente Rivadavia el 22 de agosto. La victoria más destacada del período fue un 1-3 ante Lanús el 17 de agosto, aunque ese buen resultado quedó opacado por una goleada de 4-0 a manos de Atlético Tucumán en Copa y una derrota 0-1 ante Platense en liga. El equipo ha mostrado fragilidad defensiva y falta de regularidad en sus últimas presentaciones.

Gimnasia Mendoza acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó el 22 de agosto con un 2-3 sobre Gimnasia LP, al que se suma una victoria 3-1 ante Talleres el 18 de agosto. Las dos derrotas del período, ambas por 1-0, fueron ante Instituto y San Lorenzo. En total, el equipo mendocino marcó ocho goles y recibió cuatro en ese tramo, mostrando una cara ofensiva sólida.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 25 de febrero de 2026, cuando Gimnasia Mendoza recibió a Independiente en la Liga Profesional y el encuentro terminó 1-1. El otro precedente registrado corresponde a un partido de Copa el 29 de junio de 2025, donde Gimnasia Mendoza también fue local e Independiente se impuso 1-2. En los dos enfrentamientos del historial disponible, cada equipo se llevó una victoria, con Independiente como ganador en el cruce más reciente de Copa.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Gimnasia Mendoza marcha segundo mientras que Independiente se ubica quinto. En el Apertura Grupo A, Independiente ocupa el quinto lugar y Gimnasia Mendoza el décimo.