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Liga Profesional - Jornada 9 12 sept 2026 - 13:45

Cómo ver Independiente Rivadavia vs Aldosivi en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Independiente Rivadavia y Aldosivi se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Independiente Rivadavia recibe a Aldosivi en la Liga Profesional, con Alfredo Berti buscando que su equipo responda tras la derrota sufrida en la última jornada.

Rivadavia viene de caer 3-1 ante River Plate en su partido más reciente, un resultado que frenó una racha positiva que incluía victorias sobre Racing Club y Aldosivi en Copa. A pesar del tropiezo, el conjunto mendocino mantiene una posición sólida en la tabla y llega con argumentos para sostener sus aspiraciones.

Aldosivi, por su parte, atraviesa un momento complicado. Israel Damonte no ha podido torcer una dinámica negativa que acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos, con el equipo instalado en la parte baja de la tabla del Clausura Grupo B.

El historial reciente entre ambos favorece a Rivadavia, que ganó el cruce de Copa más reciente entre estos dos equipos por 2-0. Aldosivi, sin embargo, conoce bien lo que es sumar de local contra este rival.

Con Rivadavia necesitado de recuperar sensaciones y Aldosivi urgido de puntos para alejarse de los puestos de peligro, el partido tiene motivos suficientes para ofrecer intensidad desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Independiente Rivadavia está dirigido por Alfredo Berti. Por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el plantel local, y no se ha dado a conocer un once probable. Se actualizará la información cuando esté disponible.

Aldosivi llega bajo las órdenes de Israel Damonte. Tampoco hay novedades confirmadas sobre bajas por lesión o suspensión en el equipo visitante, y no se ha anunciado una alineación probable. Los detalles se actualizarán antes del inicio del partido.

Forma

Independiente Rivadavia acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante River Plate en la Liga Profesional. Antes de ese partido, el equipo había ganado 3-1 a Racing Club y 2-0 a Aldosivi en Copa. En los cinco partidos, Rivadavia marcó seis goles y encajó seis.

Aldosivi registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante Banfield en la Liga Profesional. Sin embargo, antes de ese partido el equipo perdió ante Argentinos Juniors (2-1), Independiente Rivadavia en Copa (0-2) y Unión (1-3), con un empate sin goles ante Tigre. En total, el conjunto marplatense marcó cinco goles y encajó siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 26 de agosto de 2026 en Copa, con Independiente Rivadavia ganando 2-0 como visitante en el estadio de Aldosivi. En los últimos cinco partidos entre ambos, Rivadavia acumula tres victorias frente a una de Aldosivi, con un empate. El duelo más reciente como local de Aldosivi en Liga Profesional, disputado en noviembre de 2025, terminó 3-1 a favor del conjunto marplatense.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Independiente Rivadavia ocupa la octava posición y Aldosivi la decimocuarta. En el Apertura Grupo B, Rivadavia lidera la tabla en el primer puesto, mientras que Aldosivi se encuentra en la decimocuarta posición.