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Independiente del Valle recibe a Rosario Central en un partido del Grupo H de la Copa Libertadores con implicaciones directas en la tabla del grupo. El duelo se disputa este 27 de mayo de 2026 y promete ser un choque de alto voltaje continental.

El conjunto ecuatoriano, dirigido por Joaquin Papa, llega a este partido en un momento irregular. Una derrota doméstica ante Libertad en el cierre de semana opacó lo que había sido una semana positiva en lo continental, y el equipo necesita recuperar sensaciones en casa.

Rosario Central aterriza en Ecuador como líder del Grupo H. Jorge Almiron ha construido un equipo con hambre de gol y solidez en la Copa Libertadores, y los Canallas tienen la oportunidad de consolidar su ventaja en la cima del grupo con un resultado positivo lejos de casa.

El historial entre ambos en esta fase de grupos es mínimo pero significativo: se enfrentaron en abril con empate sin goles, lo que convierte este segundo duelo en el desempate real de la llave.

Para Independiente del Valle, jugar en casa en competición continental ha sido históricamente un factor a su favor. Su estilo de presión alta y transiciones rápidas puede complicar a cualquier rival que no esté bien plantado defensivamente.

Central, por su parte, sabe que mantener el liderato fuera de Argentina es un desafío diferente. Almiron deberá gestionar bien los espacios si quiere que su equipo salga con puntos de Ecuador.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en directo, incluyendo canal de TV y opciones de transmisión en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Joaquin Papa no cuenta con información confirmada sobre bajas o sanciones en Independiente del Valle de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

En el bando visitante, Jorge Almiron afronta el viaje a Ecuador igualmente sin noticias oficiales sobre lesionados o suspendidos. El once titular de Rosario Central se actualizará cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Independiente del Valle llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Papa cayó 3-2 ante Libertad en la Serie A ecuatoriana el pasado 23 de mayo, aunque días antes había goleado a ese mismo rival por 4-1 en la Copa Libertadores. Esa capacidad para rendir mejor en lo continental que en el torneo local define bien su momento actual. Han encajado goles en cuatro de esos cinco encuentros, una cifra que invita a la reflexión defensiva antes de un partido con tanto en juego.

Rosario Central llega en un estado de forma notablemente superior, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. El 4-0 ante Universidad Central en la Copa Libertadores y el 3-1 frente a Independiente en liga muestran a un equipo con un ataque fluido y efectivo. Su único tropiezo fue una derrota 1-0 ante River Plate en la Liga Profesional. Con 11 goles anotados en ese tramo, los Canallas llegan como el equipo más en forma del grupo.

Historial de Enfrentamientos Directos

INV Último partidos ROS 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Rosario Central 0 - 0 Independiente del Valle 0 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente disponible entre ambos en esta fase de grupos fue el empate sin goles del 9 de abril de 2026 en la Copa Libertadores, cuando Rosario Central ejerció de local. Ese resultado dejó la eliminatoria abierta y convierte este partido en el primer encuentro donde uno de los dos puede imponerse al otro en el grupo.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa Libertadores, Rosario Central ocupa la primera posición e Independiente del Valle la segunda. Una victoria local reordenaría por completo la clasificación.