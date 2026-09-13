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Liga Profesional - Jornada 9 13 sept 2026 - 20:30

Cómo ver Huracán vs Racing Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Huracán y Racing Club se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Huracán recibe a Racing Club en un partido de la Liga Profesional que llega en un momento delicado para el conjunto visitante. El técnico Juan Pablo Vojvoda necesita una respuesta de su equipo tras una racha que preocupa.

Racing llega con dos derrotas consecutivas en el torneo. La más reciente fue una caída 3-1 ante Independiente Rivadavia, y antes de eso perdió 1-0 contra Banfield. El único punto rescatable en ese período fue un empate 1-1 con Boca Juniors.

El historial reciente entre ambos equipos tampoco le da tranquilidad al visitante. En el último antecedente directo, Racing perdió 2-0 como visitante ante Huracán en septiembre de 2025, resultado que todavía resuena.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, llega con una dinámica distinta. El Globo acumula tres empates consecutivos en la liga, lo que muestra solidez defensiva aunque con dificultades para definir. Su última victoria fue un contundente 2-0 sobre San Lorenzo.

En la tabla del Clausura Grupo B, Huracán ocupa la undécima posición y Racing la decimocuarta, lo que convierte este partido en una oportunidad concreta para ambos de mejorar su ubicación. Para Racing, los tres puntos son casi una obligación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por TV y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Martínez conduce a Huracán para este compromiso. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y no se ha dado a conocer un once probable. Los detalles se actualizarán antes del pitazo inicial.

Juan Pablo Vojvoda estará en el banco visitante con Racing Club. Tampoco hay novedades oficiales sobre bajas por lesión o sanción en el equipo, y el once titular no ha sido confirmado. Se esperan más precisiones en la antesala del partido.

Forma

Huracán llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Martínez no pierde desde el 16 de agosto, cuando cayó 2-0 ante Sarmiento. Su partido más reciente fue un empate 1-1 con Belgrano el 4 de septiembre. En esos cinco encuentros, el Globo marcó cuatro goles y recibió cuatro.

Racing acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue la caída 1-2 ante Atlético Tucumán el 7 de septiembre, resultado que se suma a la goleada 3-1 sufrida ante Independiente Rivadavia. La Academia convirtió cuatro goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 3 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Racing Club como local y Huracán como visitante, partido que terminó 0-0. Antes de ese empate, Huracán venció 2-0 a Racing en septiembre de 2025 como local. En los últimos cinco encuentros registrados, Huracán ganó dos, Racing ganó uno y dos partidos terminaron en empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Huracán marcha undécimo y Racing Club decimocuarto. En el Apertura Grupo B, Huracán ocupa el séptimo lugar y Racing el octavo.