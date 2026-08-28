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Huracán vs Estudiantes de Rio Cuarto: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Huracán vs Estudiantes de Rio Cuarto
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Huracán recibe a Estudiantes de Rio Cuarto en un partido de la Liga Profesional argentina que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 7

Cómo ver Huracán vs Estudiantes de Rio Cuarto en vivo: canales y streaming

El partido entre Huracán y Estudiantes de Rio Cuarto se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del partido

El Globo atraviesa un momento irregular. Diego Martínez no ha logrado consolidar un equipo estable: en sus últimos cinco partidos, Huracán cosechó apenas una victoria, dos empates y dos derrotas, y lleva dos encuentros consecutivos sin marcar gol.

Estudiantes de Rio Cuarto llega en peores condiciones. El equipo dirigido por Rubén Forestello encadena tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y no ha ganado ninguno de sus cinco compromisos más recientes. La visita a Buenos Aires no llega en el mejor momento.

En la tabla del Clausura Grupo B, Huracán ocupa la novena posición, mientras que los visitantes están en el duodécimo puesto. En el Apertura Grupo B, la distancia es mayor: el local es séptimo y Estudiantes de Rio Cuarto, decimoquinto.

El único antecedente reciente entre ambos equipos terminó con victoria visitante para los cordobeses, que ganaron 2-0 en febrero de este año cuando fueron locales. Huracán buscará revertir ese resultado ante su público.

Para seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre dónde verlo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Huracán contra Estudiantes de Rio Cuarto alineaciones probables

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EST
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Estudiantes de Rio Cuarto
EST

Manager

  • D. Martinez

Huracán está dirigido por Diego Martínez, pero no hay información disponible sobre bajas por lesión o suspensión, ni sobre el once probable del equipo local. Tampoco se ha confirmado alineación tentativa alguna.

En el caso de Estudiantes de Rio Cuarto, el técnico Rubén Forestello tampoco cuenta con datos publicados sobre lesionados, suspendidos o convocados. Ambas listas se actualizarán cuando haya novedades más cercanas al partido.

Forma

HUR

HUR - Formulario

INR
L2-1
ATT
D0-0
SAN
W0-2
SAR
L2-0
DER
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
EST

EST - Formulario

JUN
L3-0
BAN
D0-0
INR
L2-1
ATT
L0-1
SAN
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Huracán acumula en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate sin goles frente a Deportivo Riestra el 23 de agosto. Antes de eso, cayó 2-0 ante Sarmiento, aunque logró ganar 2-0 contra San Lorenzo. El equipo ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese tramo.

Estudiantes de Rio Cuarto no ha ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros: registra dos empates y tres derrotas. El partido más reciente fue un empate 0-0 ante San Lorenzo el 21 de agosto. La derrota más abultada del período fue la caída 3-0 ante Argentinos Juniors. En total, el equipo visitante anotó un gol y recibió cinco en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HuracánEmpateEstudiantes de Rio Cuarto
0
0
1
Liga Profesional
Estudiantes de Rio Cuarto badge
Estudiantes de Rio Cuarto
EST
2
Huracán badge
Huracán
HUR
0
F
0Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único enfrentamiento reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 26 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, cuando Estudiantes de Rio Cuarto venció a Huracán 2-0 como local. Con un solo antecedente disponible en el registro, los cordobeses llevan ventaja en los cruces más recientes.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Huracán marcha noveno y Estudiantes de Rio Cuarto es duodécimo. En el Apertura Grupo B, el local figura séptimo y los visitantes, decimoquinto.

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