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Cómo ver Huracán vs Banfield en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Huracán y Banfield se puede seguir en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Huracán recibe a Banfield en un partido de Liga Profesional con ambos equipos buscando sumar puntos en el Grupo B del Clausura.

Diego Martínez dirige a un Huracán que llega en un momento delicado. El Globo ha perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, y la derrota ante Barracas Central en la Copa Argentina fue su salida más reciente.

Banfield, bajo las órdenes de Pedro Troglio, muestra mejor cara en las últimas semanas. El Taladro suma dos victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, con una solidez que contrasta con el tropiezo ante Lanús que marcó el inicio de esa racha.

En el historial reciente, los goles escasean entre estos dos clubes. Tres de los últimos cinco enfrentamientos terminaron en empate, y el único resultado abultado fue la victoria de Huracán por 2-0 en enero de 2024.

En la tabla del Clausura Grupo B, ambos equipos comparten la cuarta posición, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones claras en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Martínez dirige a Huracán, pero por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni sancionados en el equipo local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. En el bando visitante, Pedro Troglio se encuentra en la misma situación: Banfield no registra bajas por lesión ni suspensión confirmadas, y no hay alineación proyectada disponible. La información de ambos equipos se actualizará cuando se acerque el momento del pitido inicial.

Forma

Huracán llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones, con cuatro goles a favor y cuatro en contra. Su único triunfo en ese tramo fue ante Boca Juniors, ganando 3-2 como visitante en la Liga Profesional. Desde entonces, el equipo de Martínez encadenó dos derrotas consecutivas, la más reciente un 1-0 ante Barracas Central en la Copa Argentina el 3 de junio.

Banfield acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con cinco goles marcados y tres recibidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante San Martín de Tucumán en la Copa Argentina el 9 de mayo. En la Liga Profesional, el Taladro sumó tres puntos con una victoria 2-1 sobre Barracas Central y no ha perdido en sus últimas cuatro salidas en el campeonato.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 1-1 en el estadio de Banfield, en la Liga Profesional el 22 de enero de 2026. En los últimos cinco duelos directos, Huracán se llevó una victoria, Banfield ninguna, y tres partidos terminaron igualados. El único resultado claro en ese período fue la victoria de Huracán por 2-0 como visitante en la Copa de la Liga Profesional de enero de 2024.

Clasificación

En la tabla del Clausura Grupo B, Huracán y Banfield comparten la cuarta posición. En el Apertura Grupo B, el Globo se ubica séptimo y el Taladro duodécimo.