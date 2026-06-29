Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Holanda vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Marruecos se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación. DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ y Flow Sports ofrecen la transmisión en vivo del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Holanda y Marruecos se enfrentan en la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Monterrey, en un duelo de octavos de final que promete intensidad desde el primer minuto. Los Países Bajos llegan como líderes del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas clasificaron como segundos del Grupo C.

Ronald Koeman ha preparado a su selección con cuidado para este cruce. El técnico neerlandés ha señalado públicamente a Achraf Hakimi como la amenaza principal del rival, y el campamento naranja espera un partido exigente contra los vigentes campeones africanos.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, llega con una plantilla repleta de talento europeo. Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y el propio Hakimi forman parte de un equipo que demostró durante la fase de grupos que puede competir contra cualquier selección del mundo.

Los neerlandeses terminaron su fase de grupos con autoridad. La goleada por 5-1 ante Suecia fue su actuación más dominante del torneo, con Cody Gakpo y Denzel Dumfries como protagonistas. Frenkie de Jong controla el tempo desde el centro del campo, y Brian Brobbey aporta presencia física en ataque.

Por su parte, Marruecos igualó ante Brasil en su debut mundialista, una muestra del nivel que los africanos son capaces de alcanzar. Yassine Bounou es uno de los porteros más fiables del torneo, y la solidez defensiva sigue siendo la seña de identidad del equipo.

El partido se presenta como un duelo equilibrado entre dos estilos bien definidos. Para saber cómo y dónde seguir el encuentro en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman cuenta con un once proyectado bien definido para este partido. El portero Bart Verbruggen defenderá la meta neerlandesa, con Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven formando la línea defensiva. Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch se perfilan en el mediocampo, mientras que Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo completarían el ataque. No se registran lesiones ni sanciones confirmadas en el equipo naranja.

Mohamed Ouahbi también dispone de su once habitual para el duelo. Yassine Bounou ocupará la portería, con Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop y Noussair Mazraoui en defensa. Brahim Díaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui y Bilal El Khannouss formarían el centro del campo, con Azzedine Ounahi e Ismael Saibari en ataque. Tampoco hay lesiones ni sanciones reportadas en el bando marroquí.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Túnez en la Copa del Mundo el 25 de junio, precedida por la contundente goleada de 5-1 sobre Suecia el 20 de junio. Antes del torneo, los neerlandeses cayeron 0-1 ante Argelia en un amistoso, su única derrota en esta racha. En total, Holanda ha marcado 11 goles y encajado 8 en estos cinco partidos, con tres triunfos consecutivos en sus últimas tres citas.

Marruecos presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante Haití en la Copa del Mundo el 24 de junio, y el 19 de junio ganaron 0-1 a Escocia. El empate 1-1 ante Brasil en su debut mundialista el 13 de junio fue uno de los resultados más llamativos de la fase de grupos. Los Leones del Atlas han anotado 11 goles y recibido 5 en estos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

HOL Último partidos MAR 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Marruecos 1 - 2 Holanda 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones data del 31 de mayo de 2017, cuando Marruecos y Holanda se midieron en un amistoso que terminó con victoria neerlandesa por 1-2. Con un único encuentro en el historial disponible, no es posible establecer patrones o tendencias entre estos dos equipos.

Clasificación

En la tabla de la Copa del Mundo, Holanda terminó la fase de grupos como líder del Grupo F, mientras que Marruecos clasificó en segunda posición del Grupo C.