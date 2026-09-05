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Liga Profesional - Jornada 8

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Noticias del equipo y escuadras

Gimnasia Mendoza contra Boca Juniors alineaciones probables

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Gimnasia Mendoza
GIM
Formación
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Boca Juniors
BOC
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Boca Juniors
BOC

Manager

  • D. Franco

Forma

GIM

GIM - Formulario

UNI
W2-0
INS
L1-0
TAL
W3-1
GIM
W2-3
IND
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOC

BOC - Formulario

CAP
D1-1
REC
W0-4
RAC
D1-1
LAN
W1-0
SAR
W0-0
Gol marcado (encajado)
7/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Gimnasia MendozaEmpateBoca Juniors
0
1
0
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
Gimnasia Mendoza badge
Gimnasia Mendoza
GIM
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

Clasificación

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