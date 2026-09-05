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Liga Profesional - Jornada 8 5 sept 2026 - 13:30

Cómo ver Gimnasia LP vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y mediante la plataforma de streaming Max Argentina. A continuación encontrás los canales y servicios disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Gimnasia LP recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos clubes. Los de La Plata necesitan puntos para salir de una racha negativa, mientras que el conjunto de Victoria busca retomar el rumbo tras una semana irregular.

Ariel Pereyra afronta el partido con la presión que generan tres derrotas en los últimos cuatro compromisos competitivos. La goleada 4-0 ante Estudiantes y la caída 2-3 frente a Gimnasia Mendoza dejaron expuesta una fragilidad defensiva que el técnico deberá resolver si quiere que su equipo escale posiciones en el Clausura.

El único respiro reciente llegó el 29 de agosto, con un triunfo 1-2 de visitante ante Rosario Central. Ese resultado demostró que el equipo tiene recursos, aunque la continuidad sigue siendo la asignatura pendiente.

Tigre llega a La Plata con su propio bagaje de irregularidad. La eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Montevideo City Torque, con dos derrotas consecutivas, marcó un golpe duro para las aspiraciones continentales del club.

En la Liga Profesional, el cuadro de Diego Dabove viene de empatar 0-0 con Barracas Central el 1 de septiembre. Un resultado que no hace daño en la tabla pero que tampoco genera confianza de cara a este viaje.

Lo que hace más atractivo este choque es la igualdad en la tabla: ambos equipos comparten la tercera posición en el Grupo B del Clausura. Cada punto tiene peso real.

A continuación, todo lo que necesitás saber para seguir el partido en vivo, incluyendo canal de TV, streaming online y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ariel Pereyra no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensiones de cara a este partido, y el club no ha publicado un once probable. La información se actualizará cuando esté disponible antes del pitazo inicial.

Diego Dabove se encuentra en una situación similar: Tigre tampoco registra ausencias confirmadas ni novedades de plantel en este momento. Se esperan actualizaciones de ambos equipos a medida que se acerque el partido.

Forma

Gimnasia LP llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-2 de visitante ante Rosario Central en la Liga Profesional el 29 de agosto. Antes de eso, el equipo encadenó tres caídas seguidas, entre ellas el 4-0 ante Estudiantes y el 2-3 frente a Gimnasia Mendoza. En total, el equipo de Pereyra recibió diez goles en esos cinco compromisos, lo que refleja una defensa con serios problemas de solidez.

Tigre acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período. El encuentro más reciente fue el 0-0 ante Barracas Central el 1 de septiembre en la Liga Profesional. El resultado más destacado del ciclo fue el 2-1 sobre Central Córdoba de Santiago el 24 de agosto, aunque las dos derrotas ante Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana opacaron ese rendimiento. El equipo de Dabove mantuvo el arco en cero en dos de los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data de marzo de 2026, cuando Tigre y Gimnasia LP empataron 2-2 en la Liga Profesional. En septiembre de 2024 también habían igualado 1-1. Repasando los últimos cinco enfrentamientos registrados, el historial muestra dos empates, un triunfo para cada lado en encuentros recientes, y una victoria de Gimnasia LP por 3-1 en febrero de 2019, que es el único resultado abultado del conjunto.

Clasificación

En el Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia LP y Tigre comparten la tercera posición en el Grupo B. En el Apertura, Gimnasia LP figura quinto en el Grupo B, mientras que Tigre ocupa el décimo lugar.