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Gimnasia LP vs Banfield: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

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Gimnasia LP recibe a Banfield en un partido de la Liga Profesional con implicaciones directas en la tabla para ambos clubes. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 10

Cómo sintonizar el Gimnasia LP vs Banfield

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Acerca del encuentro

Ariel Pereyra conduce a Gimnasia en un momento de forma irregular. El equipo platense viene de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en su último compromiso, aunque antes había encadenado dos victorias seguidas: ante Tigre (2-1) y Rosario Central (1-2 de visitante). La derrota ante Gimnasia Mendoza por 3-2 sigue siendo una mancha reciente en su registro.

Banfield llega en un estado más preocupante. Pedro Troglio no ha podido estabilizar a su equipo, que acumula tres derrotas en los últimos cinco partidos de liga. La caída 3-1 ante Aldosivi fue el golpe más reciente, y los resultados ante River Plate y Newell's Old Boys tampoco dejaron buenas sensaciones.

En la tabla del Clausura Grupo B, Gimnasia ocupa la segunda posición mientras Banfield se encuentra en el duodécimo lugar. La distancia entre ambos es significativa, y el equipo de Troglio necesita puntos con urgencia para no alejarse de los puestos de relevancia.

El historial reciente entre estos dos clubes añade contexto interesante. Banfield ganó el último cruce en marzo de 2026, pero Gimnasia tiene sus propios precedentes favorables en casa.

Noticias de los equipos y escuadras

Gimnasia LP contra Banfield alineaciones probables

Manager

  • A. Pereyra

Ariel Pereyra no registra bajas por lesión ni sanciones confirmadas en el plantel de Gimnasia LP de cara a este partido. Se añadirán novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Banfield, Pedro Troglio tampoco cuenta con ausencias ni problemas disciplinarios confirmados en este momento. La información sobre el equipo se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

GIM

GIM - Formulario

DER
L1-1
GIM
L2-3
ROS
W1-2
TIG
W2-1
JUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BAN

BAN - Formulario

NEW
L2-1
RIV
L2-3
ALD
L3-1
DER
W1-1
BAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Gimnasia LP acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Argentinos Juniors el 13 de septiembre, precedido por victorias ante Tigre (2-1) y Rosario Central (1-2). En ese período, el equipo marcó siete goles y recibió ocho.

Banfield registra un empate, una victoria y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota 3-1 ante Aldosivi el 5 de septiembre fue su resultado más reciente en liga, con caídas anteriores ante River Plate (2-3) y Newell's Old Boys (2-1). En total, el equipo de Troglio anotó ocho goles y encajó nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Gimnasia LPEmpateBanfield
2
1
2
Liga Profesional
Banfield badge
Banfield
BAN
1
Gimnasia LP badge
Gimnasia LP
GIM
2
F
Liga Profesional
Gimnasia LP badge
Gimnasia LP
GIM
3
Banfield badge
Banfield
BAN
0
F
Copa de la Liga Profesional
Gimnasia LP badge
Gimnasia LP
GIM
1
Banfield badge
Banfield
BAN
2
F
Copa de la Liga Profesional
Banfield badge
Banfield
BAN
2
Gimnasia LP badge
Gimnasia LP
GIM
0
F
Liga Profesional
Banfield badge
Banfield
BAN
0
Gimnasia LP badge
Gimnasia LP
GIM
0
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 11 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con victoria de Gimnasia LP como visitante por 1-2 ante Banfield. En los últimos cinco cruces, Gimnasia acumula tres victorias frente a dos de Banfield, con un historial que incluye también encuentros de la Copa de la Liga Profesional.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Gimnasia LP marcha segundo y Banfield duodécimo. En el Apertura Grupo B, las posiciones se repiten: Gimnasia es quinto y Banfield cierra en el puesto doce.

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