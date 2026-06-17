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Cómo ver Ghana vs Panama en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ghana y Panamá se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ghana y Panamá abren su camino en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026 en el Toronto Stadium, en lo que será el debut mundialista de ambas selecciones en esta edición del torneo.

Los Blacks Stars llegan a Canadá en un momento de transición. Carlos Queiroz, nombrado entrenador apenas en abril con un contrato puntual para el torneo, tiene la misión de devolver a Ghana a la segunda fase por primera vez desde 2010. El equipo no ha ganado ni ha logrado mantener la portería a cero en sus últimos siete partidos, una estadística que refleja las dificultades atravesadas en la preparación.

El partido también está marcado por la polémica en torno a Thomas Partey. El centrocampista del Villarreal, pieza central del esquema de Queiroz, fue rechazado en la frontera canadiense y se encuentra retenido en la base del equipo en Boston debido a un proceso legal en su contra, lo que pone en duda su participación en este estreno.

Panamá, por su parte, llega con la confianza de una clasificación impecable. Los Canaleros completaron la fase final de la CONCACAF sin conocer la derrota, concediendo únicamente dos goles en seis partidos. Thomas Christiansen, al mando desde 2020, ha construido un bloque defensivo compacto que será la base del planteamiento panameño.

Sin embargo, la preparación de Panamá no ha sido perfecta. Una derrota por 6-2 ante Brasil el 31 de mayo expuso las limitaciones del equipo frente a rivales de primer nivel, aunque victorias posteriores ante República Dominicana y Sudáfrica devolvieron cierta estabilidad al grupo.

Se trata del primer encuentro oficial entre estas dos selecciones, lo que añade un componente de imprevisibilidad a un partido en el que ninguno de los dos equipos puede permitirse un tropiezo en el inicio del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Carlos Queiroz no ha confirmado el once inicial de Ghana para este partido del Grupo L, y el cuerpo técnico no ha comunicado bajas por lesión ni por sanción. No obstante, la situación de Thomas Partey genera incertidumbre: el centrocampista del Villarreal permanece en Boston tras serle denegada la entrada a Canadá, y su presencia en el partido está en el aire. Se esperan novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, tampoco ha desvelado su alineación prevista. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el plantel panameño. La información se actualizará a medida que esté disponible antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ghana llega al torneo con un balance negativo en sus últimos cinco partidos: un empate y cuatro derrotas, con 11 goles encajados y solo cuatro anotados. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Gales el 2 de junio, que frenó una racha de tres derrotas consecutivas. Entre esas caídas destaca la goleada de 5-1 ante Austria en marzo.

Panamá presenta un balance más equilibrado en ese mismo periodo: dos victorias, dos empates y una derrota. Los Canaleros ganaron 4-2 a República Dominicana el 4 de junio y empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina dos días después. El punto negativo fue la derrota por 6-2 ante Brasil el 31 de mayo, aunque los resultados ante Sudáfrica en marzo —incluyendo una victoria 2-1 como visitante— aportan una base positiva de cara al torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de encuentros previos entre Ghana y Panamá en los datos disponibles. El partido del Grupo L en Toronto será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo L de la Copa del Mundo, Ghana ocupa la tercera posición y Panamá la cuarta, antes de disputar su primer partido en el torneo.