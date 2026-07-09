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World Cup - Cuartos de final Boston Stadium

Cómo ver Francia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia y Marruecos se puede ver en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles para tu región.

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Francia y Marruecos se miden este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough en los cuartos de final del Mundial 2026, reviviendo el duelo que protagonizaron en las semifinales de Qatar 2022. Les Bleus buscan un lugar entre los cuatro mejores del mundo por segunda edición consecutiva.

El equipo de Didier Deschamps llega como la escuadra más prolífica del torneo. Francia anotó tres goles o más en cada uno de sus cuatro partidos de fase de grupos antes de resolver con más sufrimiento ante Paraguay en octavos, donde Kylian Mbappé convirtió el penal decisivo. El capitán acumula siete goles en el torneo y persigue a Lionel Messi en la tabla de goleadores.

Mbappé afronta este partido con un peso adicional. Fue blanco de comentarios racistas por parte de un político paraguayo tras la victoria ante esa selección, pero Deschamps confirmó públicamente que su capitán está concentrado y en buen estado mental. Dentro del campo, todo apunta a que será la amenaza más peligrosa de Francia.

Michael Olise también ha sido figura destacada de Les Bleus en este Mundial. Sin embargo, arrastra una tarjeta amarilla tras el rechazo de FIFA a la apelación formal presentada por Francia, lo que lo deja al borde de la suspensión si ve otra amonestación en este partido.

Marruecos llega con confianza propia. Los Leones del Atlas de Mohamed Ouahbi golearon 3-0 a Canadá en octavos y han ganado cuatro de sus cinco partidos en el torneo, con su único tropiezo siendo el empate 1-1 ante Brasil en la fase de grupos. Solo han recibido tres goles en cinco encuentros.

Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Soufiane Rahimi le dan a Marruecos la calidad necesaria para hacer daño a cualquier rival en transición. Los africanos demostraron en Qatar 2022 que son capaces de competir al más alto nivel en una Copa del Mundo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Francia vs Marruecos en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps apunta a un once titular de máxima exigencia. El once proyectado para Francia es: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot; Michael Olise, Bradley Barcola; Ousmane Dembele; Kylian Mbappe. No se registran lesiones ni suspensiones en el plantel francés, aunque la tarjeta amarilla que carga Olise lo convierte en un factor de tensión disciplinaria a tener en cuenta.

Por parte de Marruecos, Mohamed Ouahbi dispondría de: Yassine Bounou; Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Achraf Hakimi; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi. Tampoco se reportan bajas por lesión o suspensión en el campamento marroquí. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia presenta un registro perfecto en el Mundial 2026 con cinco victorias en cinco partidos, sin empates ni derrotas. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante Paraguay el 4 de julio, decidido desde el punto de penal. Antes de ese partido, Les Bleus golearon 3-0 a Suecia y 4-1 a Noruega, este último con hat-trick de Ousmane Dembele en la primera mitad. En total, Francia ha marcado 12 goles y recibido dos a lo largo de sus cinco encuentros.

Marruecos también llega en buen momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos del torneo. El resultado más reciente fue una contundente goleada 3-0 ante Canadá el 4 de julio. Su única mancha fue el empate 1-1 con Brasil durante la fase de grupos. Los africanos han anotado nueve goles en total y encajado tres, lo que refleja una solidez defensiva notable a lo largo del campeonato.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones es la semifinal del Mundial de Qatar 2022, disputada el 14 de diciembre de 2022, donde Francia se impuso 2-0. En los tres enfrentamientos registrados, Francia acumula dos victorias y un empate. Los otros dos precedentes son un amistoso en noviembre de 2007 que terminó 2-2, y una victoria francesa por 5-1 en un amistoso jugado en Marruecos en junio de 2000.

Clasificación

Francia terminó primera del Grupo I del Mundial 2026, mientras que Marruecos avanzó desde el Grupo C como segundo clasificado.