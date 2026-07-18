Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - bronce Miami Stadium

Cómo ver Francia vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia e Inglaterra se puede ver en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para este encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Inglaterra se miden en el Miami Stadium en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, un duelo que, pese a no ser la final, tiene peso propio para ambas selecciones.

Les Bleus llegan tras caer 2-0 ante España en semifinales, una derrota que frenó la marcha de Didier Deschamps en el torneo. Kylian Mbappé, sin embargo, tiene la oportunidad de cerrar su Mundial con un podio y una medalla de bronce que alivie la frustración de no haber llegado más lejos.

Inglaterra vivió una eliminación aún más dolorosa. El equipo de Thomas Tuchel dominaba 1-0 a Argentina con cinco minutos por jugarse antes de encajar dos goles y caer 2-1. La derrota ha generado un debate intenso en torno a las decisiones tácticas del técnico alemán, aunque voces como la de John Barnes han salido a defenderle públicamente.

Para Harry Kane, este partido es una última oportunidad de terminar el torneo con algo concreto en las manos. El capitán inglés ha cargado con la presión durante todo el verano y querrá despedirse del Mundial con una actuación que justifique su liderazgo.

Ambas selecciones ya se han visto las caras en un Mundial. En Qatar 2022, Francia eliminó a Inglaterra en cuartos de final con un 2-1 que los ingleses no han olvidado. Ese antecedente añade un matiz extra a un partido que, sobre el papel, debería ser de trámite pero que rara vez lo es entre estas dos naciones.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas para seguir el partido en directo, incluyendo los canales de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no podrá contar con William Saliba para este partido, ya que el central del Arsenal se encuentra lesionado. El once proyectado sitúa a Mike Maignan bajo palos, con una defensa formada por Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix y Malo Gusto. Warren Zaire-Emery y N'Golo Kante acompañan a Rayan Cherki en el centro del campo, mientras que Ousmane Dembele, Desire Doue y Kylian Mbappé forman el ataque.

Thomas Tuchel afronta la baja de Jordan Henderson por lesión. El once proyectado de Inglaterra coloca a Jordan Pickford en portería, con Djed Spence, Marc Guehi, Jarell Quansah y Ezri Konsa en defensa. Jude Bellingham, Elliot Anderson y Morgan Rogers ocupan el mediocampo, con Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane en ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del inicio del partido.

Forma

Francia llega a este partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros del Mundial. Su resultado más reciente fue la derrota 2-0 ante España en semifinales el 14 de julio. Antes de esa caída, Les Bleus ganaron 2-0 a Marruecos en cuartos y se impusieron 1-0 a Paraguay en octavos. En total, Francia marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Inglaterra presenta el mismo registro numérico: cuatro victorias y una derrota. Su último partido fue la eliminación ante Argentina el 15 de julio, con derrota 2-1 tras haber estado ganando en los minutos finales. En la fase anterior, los ingleses superaron a Noruega 2-1 y a México 3-2. A lo largo de esos cinco encuentros, Inglaterra anotó ocho goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estas selecciones tuvo lugar en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde Francia venció a Inglaterra 2-1 el 10 de diciembre de ese año. En los últimos cinco enfrentamientos, Francia lleva ventaja con tres victorias frente a una de Inglaterra y un empate. El único triunfo inglés en ese período fue el 2-0 en el amistoso del 17 de noviembre de 2015.

Clasificación

En la fase de grupos del Mundial 2026, Francia terminó primera del Grupo I, mientras que Inglaterra se clasificó como líder del Grupo L.