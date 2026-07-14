Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Semifinales Dallas Stadium

Cómo ver Francia vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver Francia vs España en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y España se miden este martes en el Dallas Stadium de Arlington en la primera semifinal del Mundial de la FIFA 2026, con un lugar en la gran final del domingo en juego.

Francia llega al partido con un pleno de victorias: seis triunfos en seis partidos, 16 goles marcados y sin haber encajado un solo tanto en toda la fase eliminatoria. Didier Deschamps ha construido un equipo compacto y letal, con Kylian Mbappé como eje de todo el juego ofensivo.

España ha sido igualmente convincente. Luis de la Fuente superó un arranque irregular para eliminar a Austria, Portugal y Bélgica en las rondas eliminatorias, concediendo apenas un gol en esos tres partidos. La Roja llega a Dallas con una solidez defensiva notable y un ataque que ha ido creciendo a lo largo del torneo.

El duelo verbal ya comenzó antes del pitido inicial. Lamine Yamal afirmó que Francia debería tener «miedo» de España, mientras que el defensa francés Ibrahima Konaté respondió que Les Bleus no caerán en esa trampa. El capitán Rodri, por su parte, ha pedido a su joven compañero que controle su «ansiedad» y se centre en el rendimiento dentro del campo.

Para Mbappé, este partido tiene una carga especial. El delantero del Real Madrid atravesó una temporada de club turbulenta y llega a Dallas con la necesidad de brillar en el escenario más grande del fútbol mundial.

En el bando español, la dupla formada por Pedro Porro y Lamine Yamal en la banda derecha se ha convertido en una de las asociaciones más peligrosas del torneo. Porro, que comenzó el Mundial en el banquillo, se ha ganado el puesto a pulso y su conexión con el joven barcelonista será determinante.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Francia vs España en directo, incluyendo canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps apunta a repetir el once que goleó a Marruecos en cuartos. Mike Maignan ocupa la portería, con Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en la línea defensiva. Adrien Rabiot y Manu Koné forman el doble pivote, mientras que Michael Olise, Desire Doué y Ousmane Dembélé actúan de apoyo a Kylian Mbappé. Francia no registra bajas por lesión ni sanción, aunque se esperan novedades sobre el estado del tobillo de Mbappé, que fue sustituido en los minutos finales del partido ante Marruecos.

España también dispone de toda la plantilla disponible. Unai Simón defiende la portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri y Pedri forman la pareja de mediocentros, con Dani Olmo, Alejandro Baena y Lamine Yamal en la mediapunta detrás de Mikel Oyarzabal. La Roja no tiene ninguna baja confirmada de cara al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega a la semifinal con cinco victorias consecutivas, todas en este Mundial. Su último partido fue la victoria por 2-0 ante Marruecos en cuartos, con goles de Mbappé y Dembélé. Antes, superaron a Paraguay por 1-0 en octavos, a Suecia por 3-0 y a Noruega por 4-1 en la fase de grupos, además de golear a Irak por 3-0. En esos cinco partidos, Los Bleus anotaron 13 goles y encajaron solo uno, manteniendo cuatro porterías a cero.

España también acumula cinco victorias seguidas en el torneo. La más reciente fue el triunfo por 2-1 ante Bélgica en cuartos, el único partido en el que La Roja concedió un gol en la fase eliminatoria. Antes, eliminaron a Portugal por 1-0, aplastaron a Austria por 3-0, vencieron a Uruguay por 1-0 y golearon a Arabia Saudí por 4-0. En total, España marcó 11 goles y dejó su portería a cero en tres de los cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se saldó con una victoria española por 5-4 en la final de la UEFA Nations League el 5 de junio de 2025, un resultado que refrendó el dominio de La Roja sobre Francia en los últimos años. Antes, España también venció a Francia por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, mientras que Francia se impuso por 2-1 en la final de la Nations League de 2021. En los últimos cinco enfrentamientos, España suma tres victorias por dos de Francia, con un total de 16 goles entre ambos equipos.

Clasificación

España terminó como líder del Grupo H, mientras que Francia se clasificó como primera del Grupo I para avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.