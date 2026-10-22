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Copa Libertadores
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Flamengo vs Estudiantes: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Flamengo vs Estudiantes
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Copa Libertadores

Cómo ver el partido de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Flamengo vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Flamengo vs Estudiantes se detallan a continuación.

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Flamengo recibe a Estudiantes en un duelo directo por el liderato del Grupo A de la Copa Libertadores. Leonardo Jardim dirige a un equipo que llega como líder de la tabla, con la vista puesta en consolidar su posición en el torneo continental.

El conjunto brasileño atraviesa un momento sólido. Tras vencer 1-0 a Fluminense en el clásico carioca y empatar sin goles con Estudiantes en la última jornada de la Copa Libertadores, Flamengo suma tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, liderando también la Serie A.

Estudiantes llega en un estado de forma más irregular. Alexander Medina ha visto a su equipo sumar dos derrotas en los últimos cinco partidos, incluida una caída 1-2 ante San Lorenzo en la Liga Profesional, su resultado más reciente antes de este viaje a Brasil.

El historial reciente entre ambos equipos en la Copa Libertadores es ajustado. El empate sin goles del 16 de octubre fue el encuentro más reciente, mientras que Flamengo ganó 1-0 en mayo de 2026 en el último enfrentamiento con resultado definitivo entre estas escuadras.

En el Grupo A, Flamengo ocupa la primera posición y Estudiantes la segunda, lo que convierte este partido en un choque directo entre los dos mejores del grupo. La diferencia entre ambos en la tabla le da al local un margen, pero Medina sabe que un buen resultado en Brasil puede cambiar el panorama.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Flamengo vs Estudiantes en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de transmisión y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Flamengo contra Estudiantes alineaciones probables

Manager

  • L. Jardim

Flamengo está dirigido por Leonardo Jardim, aunque no se ha confirmado alineación probable, bajas por lesión ni sanciones para el equipo local de cara a este partido. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

Estudiantes, por su parte, llega bajo las órdenes de Alexander Medina, y tampoco se dispone de información confirmada sobre su once inicial, lesionados o suspendidos. La información completa de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible de forma oficial.

Forma

FLA

FLA - Formulario

BGT
W2-1
SAN
D2-2
FLU
W1-0
EST
D0-0
BAH
W0-3
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EST

EST - Formulario

CAP
L1-0
GIM
W3-0
CEC
D2-2
FLA
D0-0
SAN
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Flamengo llega con un registro de tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-0 ante Bahía en la Serie A, que siguió al empate sin goles frente a Estudiantes en la Copa Libertadores. En esa racha de cinco partidos, el equipo de Jardim anotó ocho goles y encajó cuatro.

Estudiantes suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante San Lorenzo en la Liga Profesional, precedida por el empate sin goles ante Flamengo en la Copa Libertadores. El equipo de Medina marcó seis goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FlamengoEmpateEstudiantes
3
2
0
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
F
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
F
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
F
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
F
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 16 de octubre de 2026 en la Copa Libertadores, con empate sin goles. En los últimos cinco duelos entre ambos en la competición, Flamengo acumula dos victorias, Estudiantes dos, y un partido terminó en empate. El marcador agregado de esos cinco encuentros refleja una rivalidad equilibrada y de escaso margen.

Clasificación

Grupo A

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FlamengoFlamengoFLA
6510142+1216
W
W
W
D
W
2
EstudiantesEstudiantesEST
623165+19
W
L
D
D
W
3
Independiente MedellínIndependiente MedellínIME
6213611-57
L
W
L
W
L
4
Cusco FCCusco FCCUS
6015412-81
L
L
D
L
L
Clasificación para cuartos de final
Clasificación a la Etapa Final de la Copa Sudamericana

En el Grupo A de la Copa Libertadores, Flamengo ocupa la primera posición y Estudiantes la segunda.

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