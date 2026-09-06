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Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo ver Everton vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver el partido en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que llega cargado de tensión para ambos clubes en el arranque de temporada.

David Moyes enfrenta el partido con más sombras que luces tras un cierre de mercado frustrante. La operación para fichar al delantero Folarin Balogun se cayó en el último momento, y la marcha de Iliman Ndiaye al Manchester City dejó al técnico escocés con una plantilla más corta de lo previsto.

Aun así, Moyes tiene motivos para el optimismo. El Everton venció al Crystal Palace 2-0 en su último partido de liga y ocupa la octava posición en la tabla tras las primeras jornadas.

El Manchester United llega bajo las órdenes de Michael Carrick con su propia lista de problemas. La lista de bajas es extensa, aunque la contundente victoria 5-2 sobre el Ipswich Town la pasada jornada mostró el potencial ofensivo del equipo cuando funciona.

Carrick ha respaldado públicamente a Patrick Dorgu para cubrir el lateral izquierdo tras el cierre del mercado, describiéndolo como un fichaje encubierto dentro de la plantilla. El técnico también afronta preguntas sobre el futuro de Bruno Fernandes, cuyo contrato ha atraído el interés de clubes de Arabia Saudí y Turquía, aunque el club trabaja para activar una extensión que asegure a su capitán.

Bryan Mbeumo y Marcus Rashford están en la convocatoria, y su combinación podría ser determinante en el ataque visitante en Liverpool.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

David Moyes presenta un once probable con Jordan Pickford bajo palos y una línea defensiva formada por Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko y Merlin Roehl. Harrison Armstrong, James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall formarán el centro del campo, con Tyrique George en banda y Thierno Barry como referencia ofensiva. Christian Noergaard es la única baja por lesión confirmada; no hay suspendidos.

Michael Carrick no podrá contar con Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton ni Manuel Ugarte por lesión. El once proyectado sitúa a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Luke Shaw en defensa. Kobbie Mainoo y Youri Tielemans acompañarán a Bruno Fernandes en el mediocampo, mientras que Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha formarán el ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Everton llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, encajando solo dos goles en ese tramo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Bournemouth en la Premier League, precedido por una victoria 2-0 sobre el Crystal Palace. Una goleada 0-4 en la Carabao Cup frente al Preston North End también formó parte de esa racha, con nueve goles marcados en total durante el período.

El Manchester United presenta un registro más irregular: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La última actuación fue la amplia victoria 5-2 sobre el Ipswich Town, aunque antes cayeron 2-0 ante el Hull City en liga. Los de Carrick anotaron diez goles en ese tramo pero encajaron nueve, lo que refleja una defensa que sigue siendo vulnerable pese a su capacidad goleadora.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Manchester United se impuso 0-1 en el Hill Dickinson Stadium en un partido de Premier League. United también ganó el partido de vuelta de esa misma temporada, con el Everton venciendo 0-1 en Old Trafford en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, cada equipo ha sumado dos victorias y se ha producido un empate, con un total de 11 goles entre todos los partidos. El resultado más abultado del período fue la victoria del United por 4-0 en Old Trafford en diciembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Everton ocupa actualmente la octava posición, mientras que el Manchester United se sitúa en el undécimo lugar.