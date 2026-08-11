Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Libertadores - 1/8 11 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Estudiantes vs Universidad Católica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Universidad Católica por la Copa Libertadores podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes de La Plata recibe a Universidad Católica en un duelo de Copa Libertadores que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en el torneo continental. El conjunto argentino busca revertir un presente complicado, mientras que el cuadro chileno llega con el respaldo de liderar su grupo.

El equipo de Alexander Medina atraviesa un momento delicado en la Liga Profesional. Las últimas semanas no han sido amables: tres derrotas en los últimos cuatro compromisos ligueros, incluyendo caídas ante Deportivo Riestra y Boca Juniors, han generado presión sobre el plantel. La Copa Libertadores aparece como una válvula de escape y una oportunidad para recuperar confianza.

Universidad Católica, dirigida por Daniel Oscar Garnero, llega desde Santiago con la tranquilidad de quien comanda el Grupo D. Los cruzados combinan resultados positivos en el torneo continental con una irregularidad notoria en la Primera División chilena, lo que convierte este viaje a Argentina en una prueba de carácter.

El duelo tiene un peso particular para Estudiantes, que necesita sumar para mantener sus aspiraciones en el Grupo A. Una derrota en casa complicaría seriamente su clasificación, mientras que un triunfo relanzaría su campaña en el torneo.

Para Universidad Católica, visitar La Plata representa la oportunidad de consolidar el liderato y acercarse a la siguiente ronda. Garnero buscará un equipo ordenado que aproveche los espacios que deje el local en su afán ofensivo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Alexander Medina conduce a Estudiantes sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido, y el club no ha publicado una alineación probable oficial. La información del equipo se actualizará conforme se acerque el horario de inicio.

Del lado visitante, Daniel Oscar Garnero tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en los datos disponibles, y Universidad Católica no ha adelantado su once titular. Se añadirán novedades sobre el equipo chileno a medida que estén disponibles.

Forma

Estudiantes llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Deportivo Riestra el 8 de agosto, y cinco días antes había caído 1-0 frente a Boca Juniors en la Liga Profesional. El punto positivo más destacado fue un contundente 3-0 ante Defensa y Justicia el 1 de agosto. En total, el equipo marcó seis goles y recibió cinco en ese tramo de cinco partidos.

Universidad Católica acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de encuentros. El 8 de agosto venció 2-0 a Cobresal en la Primera División, aunque días antes había sufrido una goleada 3-0 ante Deportes Concepción. Los cruzados también empataron 3-3 con La Serena, lo que refleja una tendencia a partidos con goles en ambas porterías. El equipo anotó nueve goles y encajó ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Estudiantes y Universidad Católica no están disponibles en el registro actual. La información sobre el historial reciente entre ambos clubes se incorporará cuando esté confirmada.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Estudiantes ocupa la segunda posición del Grupo A, mientras que Universidad Católica lidera el Grupo D.