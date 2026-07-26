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Cómo ver Estudiantes vs Independiente en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes e Independiente por la Liga Profesional se puede ver en vivo por televisión y streaming en Argentina. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes e Independiente se miden en un nuevo capítulo del clásico del fútbol argentino, con la Liga Profesional como escenario. Dos clubes de historia y peso propio que se vuelven a cruzar con puntos importantes en juego.

Estudiantes llega al partido bajo la conducción de Alexander Medina, con un presente cargado de actividad. El equipo de La Plata viene de competir en la Copa Libertadores y en el torneo local, lo que le exige manejar el desgaste físico y la rotación del plantel.

Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, atraviesa un momento de irregularidad en la Liga Profesional. Los de Avellaneda alternaron victorias y caídas en las últimas semanas, y necesitan encontrar consistencia para escalar posiciones en la tabla.

El historial reciente entre ambos no arroja un dominador claro. Los últimos enfrentamientos dejaron resultados repartidos, lo que anticipa un partido donde el equilibrio puede ser la nota dominante.

Más allá de los números, los clásicos tienen su propia lógica. La historia y la rivalidad le dan a este encuentro una dimensión que va más allá de la posición en la tabla.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes cuenta con Alexander Medina en el banco de suplentes. El cuerpo técnico no ha confirmado el once probable de cara al partido, y no se registran lesionados ni suspendidos de manera oficial en los datos disponibles. La información se actualizará a medida que el club difunda novedades antes del pitazo inicial.

Independiente llega con Gustavo Quinteros como entrenador. Al igual que su rival, el equipo de Avellaneda no ha revelado su alineación probable, y tampoco hay bajas confirmadas por lesión o sanción en los registros actuales. Cualquier novedad en la nómina se incorporará próxima al partido.

Forma

Estudiantes acumula dos victorias, una derrota y un empate en sus últimas cuatro presentaciones, con un triunfo reciente ante Rosario Central por 3-0 en Copa. En la Copa Libertadores, el equipo platense venció a Independiente Medellín 1-0, aunque también cayó 1-0 ante Flamengo en esa misma competencia. En el torneo local, su última actuación fue una derrota 0-1 frente a Racing Club. El equipo ha mostrado solidez ofensiva en sus victorias, aunque la Copa Libertadores le ha exigido un esfuerzo considerable.

Independiente registra tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue ante Unión por 0-2 en Copa, mientras que en la Liga Profesional cayó 3-1 ante Rosario Central y también perdió 2-0 frente a Deportivo Riestra. Las victorias sobre San Lorenzo (1-2) y Defensa y Justicia (3-1) muestran capacidad goleadora, pero la irregularidad defensiva es una constante en su último tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con Independiente como local en la Liga Profesional el 23 de enero de 2026. En el cruce anterior, disputado en agosto de 2024, Estudiantes goleó 0-2 a Independiente en condición de visitante. De los últimos cinco enfrentamientos, Independiente ganó dos, Estudiantes uno, y dos terminaron en empate, con los goles repartidos de manera pareja entre ambos.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Estudiantes e Independiente comparten la sexta posición. En el Apertura Grupo A, Estudiantes lidera con la primera plaza, mientras Independiente se ubica quinto.