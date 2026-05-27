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Estudiantes recibe a Independiente Medellín en el Grupo A de la Copa Libertadores, en un duelo directo entre el segundo y el tercero de la tabla que llega en un momento decisivo de la fase de grupos.

El equipo de Alexander Medina atraviesa un momento irregular. Los pincharratas perdieron 1-0 ante Flamengo el 21 de mayo en su último compromiso copero, una derrota que se sumó a la caída 0-1 frente a Racing Club en la Liga Profesional. Tres empates en los últimos cinco partidos reflejan a un equipo difícil de batir pero incapaz de cerrar resultados cuando más los necesita.

Medellín llega a La Plata con otra cara. El conjunto de Alejandro Restrepo se impuso 2-3 a domicilio ante Cusco FC el 21 de mayo, una victoria que le da confianza y oxígeno en la tabla. Dos triunfos y un empate en los últimos cinco encuentros muestran una racha positiva, aunque las derrotas ante Flamengo y Águilas Doradas revelan que el equipo colombiano no es infalible.

El precedente entre ambos en esta misma Copa Libertadores dejó un 1-1 en Medellín el pasado 9 de abril. Ese resultado le dio un punto valioso al visitante en condición de visitante, y Restrepo sabe que repetir algo similar en Argentina sería un golpe de autoridad en el grupo.

Estudiantes tiene la ventaja de jugar en casa y la obligación de mejorar su rendimiento. Medina necesita que su equipo convierta los empates en victorias si quiere mantener la presión sobre Flamengo, líder del grupo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en vivo, con las opciones de canal de TV y transmisión en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes no registra bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido. El entrenador Alexander Medina tiene previsto alinear a Fernando Muslera bajo palos, con una defensa formada por Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Eric Meza. En el mediocampo apunta a Edwuin Cetre, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Fabricio Pérez, mientras que Guido Carrillo y Facundo Farías formarían la dupla ofensiva.

Independiente Medellín tampoco presenta ausencias confirmadas. El once proyectado por Alejandro Restrepo sitúa a Eder Chaux en portería, con Frank Fabra, Daniel Londoño, Leyser Chaverra y José Ortiz en defensa, Didier Moreno, Halam Loboa, Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra en el mediocampo, y Yony González junto a Francisco Fydriszewski en ataque. Se añadirán actualizaciones si surge nueva información antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estudiantes llegan a este partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Flamengo en la Copa Libertadores el 21 de mayo, que se sumó a la caída 0-1 frente a Racing Club en la Liga Profesional. El único triunfo del tramo llegó a domicilio ante Club Atlético Platense, con un 2-0 el 3 de mayo. Los otros dos partidos terminaron en empate 1-1, ante Cusco FC y ante el propio Flamengo en la Copa Libertadores.

Independiente Medellín acumulan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-3 ante Cusco FC como visitante en la Copa Libertadores el 21 de mayo, precedido por un empate 1-1 con Orsomarso en copa. Antes, el equipo colombiano venció 1-0 a Fortaleza en copa, pero sufrió una contundente derrota 0-3 ante Flamengo en la Libertadores y cayó 1-2 ante Águilas Doradas en la Primera A de Colombia.

Historial de Enfrentamientos Directos

EST Último partidos IME 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Independiente Medellin 1 - 1 Estudiantes 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente disponible entre estos dos clubes se produjo el 9 de abril de 2026, cuando Independiente Medellín e Estudiantes empataron 1-1 en Medellín en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ninguno de los dos equipos sale con ventaja de ese único registro, y el partido de hoy será el segundo y último enfrentamiento entre ambos en la presente fase de grupos.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Libertadores, Estudiantes ocupa actualmente la segunda posición e Independiente Medellín se sitúa tercero, lo que convierte este encuentro en un duelo directo con implicaciones directas en la clasificación.