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Liga Profesional - Jornada 5 15 ago 2026 - 15:45

Cómo ver Estudiantes vs Gimnasia LP en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Gimnasia LP se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Las opciones de transmisión en directo están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes y Gimnasia LP se miden en la Liga Profesional argentina en un duelo entre dos clubes de La Plata con realidades bien distintas en este tramo de la temporada.

El equipo de Alexander Medina atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos de liga dejan al Pincha con urgencia de puntos, y la presión se acumula sobre un plantel que también compite en la Copa Libertadores.

Gimnasia, dirigido por Ariel Pereyra, llega en un estado de forma completamente opuesto. El Lobo encadena tres victorias en la Liga Profesional, incluyendo un triunfo ante River Plate que dejó en claro que este equipo tiene nivel para competir con cualquiera del torneo.

La diferencia de momento entre ambos equipos convierte este clásico platense en un partido con lecturas muy distintas según el color que se mire. Para Estudiantes, es una oportunidad de frenar la sangría de puntos en casa. Para Gimnasia, una chance de consolidar su buen arranque y seguir escalando posiciones.

El historial reciente entre ambos no arroja un dominador claro, lo que agrega incertidumbre a un encuentro que, por contexto y rivalidad, promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación encontrás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes está dirigido por Alexander Medina, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. No se ha publicado un once titular probable. El técnico de Gimnasia LP, Ariel Pereyra, se encuentra en la misma situación: sin bajas confirmadas ni alineación proyectada disponible. La información de ambos equipos se actualizará a medida que se acerque el horario de inicio del partido.

Forma

Estudiantes llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Universidad Católica en la Copa Libertadores el 12 de agosto, aunque en la liga vienen de caer 2-0 ante Deportivo Riestra y 1-0 ante Boca Juniors. La única victoria en ese tramo fue un contundente 3-0 sobre Defensa y Justicia. En total, el Pincha marcó cinco goles y recibió cinco en esa seguidilla.

Gimnasia llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo tres consecutivas en la Liga Profesional. El triunfo más reciente fue un 2-0 sobre Barracas Central el 9 de agosto, y antes de eso el Lobo venció a Aldosivi 2-1 de visitante y derrotó a River Plate 1-0. La única derrota en ese período fue un 2-1 ante Racing Club. Gimnasia convirtió siete goles y recibió tres en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 0-0, con Gimnasia como local en la Liga Profesional el 15 de febrero de 2026. Antes de ese empate, Estudiantes se había impuesto 1-0 de visitante en diciembre de 2025 y 2-0 como local en octubre de ese mismo año. En los últimos cinco cruces, Estudiantes registra tres victorias, Gimnasia una, y hay un empate. El resultado más abultado de la serie fue un 4-0 de Estudiantes en julio de 2024.

Clasificación

En la tabla del Clausura, Estudiantes ocupa el puesto 13 del Grupo A, mientras que Gimnasia LP se ubica segundo en el Grupo B. En el Apertura, el Pincha lidera el Grupo A y el Lobo es quinto en el Grupo B.