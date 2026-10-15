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Copa Libertadores - Semifinales 15 oct 2026 - 20:30

Cómo ver Estudiantes vs Flamengo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium, Telefe, mitelefe y Fox Sports Argentina. A continuación encontrarás los accesos directos a cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes recibe a Flamengo en la Copa Libertadores con el liderazgo del Grupo A en juego. El equipo de Alexander Medina busca dar un golpe en casa ante el actual puntero del grupo.

Flamengo llega en buen momento. Leonardo Jardim tiene a su equipo primero en el grupo y viene de ganar el clásico carioca ante Fluminense por 1-0 en la Serie A, resultado que consolida su condición de favorito en Brasil y en el continente.

Estudiantes, por su parte, atraviesa un tramo irregular en la Liga Profesional. El empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago en la fecha más reciente no fue el resultado que buscaba Medina, aunque la victoria 3-0 ante Gimnasia Mendoza días antes mostró la capacidad ofensiva del equipo.

En la Copa Libertadores, el historial reciente entre ambos es parejo. Flamengo ganó el encuentro más reciente 1-0 en mayo de 2026, pero Estudiantes sabe que en su estadio las condiciones cambian.

Flamengo no llega sin sus propias complicaciones. El empate 2-2 ante Santos, en el que Neymar ingresó desde el banco para anotar dos penales y frenar la racha del equipo de Jardim, recordó que nadie en el fútbol sudamericano regala nada.

Este duelo entre el primero y el segundo del Grupo A define posiciones y puede condicionar el cierre de la fase de grupos. Medina necesita una victoria en casa; Jardim querrá consolidar el liderazgo antes del tramo final.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Alexander Medina no ha confirmado su once inicial para este partido y no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel de Estudiantes. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En Flamengo, Leonardo Jardim tampoco ha dado a conocer su alineación probable ni reportó bajas por lesión o sanción. Los detalles del equipo visitante se confirmarán antes del partido.

Forma

Estudiantes llega con un registro de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el 2-2 ante Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional, mientras que la victoria 3-0 ante Gimnasia Mendoza refleja su mejor versión. En ese tramo marcaron siete goles y recibieron cuatro.

Flamengo presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante Fluminense en el clásico de Río, y antes había ganado 2-1 ante Red Bull Bragantino. El único punto cedido en la Serie A llegó ante Santos, en el empate 2-2. El equipo de Jardim convirtió seis goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes en la Copa Libertadores fue la victoria de Flamengo 1-0 en mayo de 2026. En los cuatro encuentros registrados entre ambos en la competición, Flamengo ganó dos, Estudiantes uno y uno terminó en empate, con los dos clubes habiéndose enfrentado en las ediciones 2025 y 2026 del torneo.

Clasificación

Grupo A Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Flamengo FLA 6 5 1 0 14 2 +12 16 W W W D W 2 Estudiantes EST 6 2 3 1 6 5 +1 9 W L D D W 3 Independiente Medellín IME 6 2 1 3 6 11 -5 7 L W L W L 4 Cusco FC CUS 6 0 1 5 4 12 -8 1 L L D L L Clasificación para cuartos de final Clasificación a la Etapa Final de la Copa Sudamericana

En el Grupo A de la Copa Libertadores, Flamengo ocupa la primera posición y Estudiantes la segunda, convirtiendo este partido en un duelo directo entre los dos equipos en la cima de la tabla.