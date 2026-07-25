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Cómo ver Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para ver Estudiantes de Río Cuarto vs Tigre en Argentina se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes de Río Cuarto recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional argentina, con ambos equipos ubicados en la cuarta posición del Clausura Grupo B.

Para el conjunto cordobés dirigido por Rubén Forestello, el partido llega en un momento delicado. Cinco derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones han dejado al equipo en una situación comprometida dentro del torneo local.

Tigre, en cambio, llega con otro ritmo. El equipo de Diego Dabove viene de golear 3-0 a Nacional en la Copa Sudamericana, un resultado que refuerza la confianza del plantel antes de este compromiso doméstico.

El conjunto de Victoria ha alternado entre el frente continental y el local en las últimas semanas. Su campaña en la Copa Sudamericana ha sido sólida, con victorias y empates que mantienen vivas sus aspiraciones en el grupo.

Para Estudiantes, la necesidad de sumar puntos es urgente. El equipo no ha ganado en ninguno de sus últimos cinco encuentros y necesita revertir esa tendencia ante su gente.

A continuación, encontrás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Rubén Forestello conduce a Estudiantes de Río Cuarto, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesionados, suspendidos ni once probable. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Diego Dabove tampoco ha dado a conocer novedades en cuanto al plantel de Tigre. Sin bajas confirmadas ni alineación proyectada disponible, la información se completará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento muy difícil: sus últimas cinco presentaciones terminaron todas en derrota. La más reciente fue una caída 0-2 ante Instituto el 5 de mayo en la Liga Profesional. En ese tramo también perdió 1-2 con Rosario Central y 1-2 con Barracas Central. El equipo marcó tres goles y recibió ocho en esos cinco partidos.

Tigre llega con mejor estado anímico. En sus últimas cinco salidas registra dos victorias, dos empates y una derrota. El resultado más reciente fue un contundente triunfo 3-0 sobre Nacional en la Copa Sudamericana el 21 de julio. Previamente había igualado 1-1 con América de Cali y 2-2 con CSD Macara en el mismo torneo continental. La única derrota en ese período fue 1-0 ante Independiente Rivadavia en Copa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos se disputó el 26 de enero de 2026 en la Liga Profesional, con Tigre como local ganando 2-0. Antes de ese cruce, los antecedentes se remontan a la Primera Nacional en 2021: un empate sin goles en Río Cuarto en agosto y una victoria de Tigre 1-0 como local en abril de ese mismo año. En los tres partidos registrados, Tigre no ha perdido ninguno.

Clasificación

En el Clausura Grupo B de la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto y Tigre comparten la cuarta posición. En el Apertura Grupo B, Estudiantes figura decimoquinto y Tigre décimo.