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Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre
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Tigre
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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre Estudiantes de Rio Cuarto y Tigre, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para ver Estudiantes de Río Cuarto vs Tigre en Argentina se detallan a continuación.

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Estudiantes de Río Cuarto recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional argentina, con ambos equipos ubicados en la cuarta posición del Clausura Grupo B.

Para el conjunto cordobés dirigido por Rubén Forestello, el partido llega en un momento delicado. Cinco derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones han dejado al equipo en una situación comprometida dentro del torneo local.

Tigre, en cambio, llega con otro ritmo. El equipo de Diego Dabove viene de golear 3-0 a Nacional en la Copa Sudamericana, un resultado que refuerza la confianza del plantel antes de este compromiso doméstico.

El conjunto de Victoria ha alternado entre el frente continental y el local en las últimas semanas. Su campaña en la Copa Sudamericana ha sido sólida, con victorias y empates que mantienen vivas sus aspiraciones en el grupo.

Para Estudiantes, la necesidad de sumar puntos es urgente. El equipo no ha ganado en ninguno de sus últimos cinco encuentros y necesita revertir esa tendencia ante su gente.

A continuación, encontrás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes de Rio Cuarto contra Tigre alineaciones probables

Estudiantes de Rio Cuarto crest
Estudiantes de Rio Cuarto
EST
Formación
Tigre crest
Tigre
TIG
Tigre crest
Tigre
TIG

Manager

  • R. Forestello

Rubén Forestello conduce a Estudiantes de Río Cuarto, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesionados, suspendidos ni once probable. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Diego Dabove tampoco ha dado a conocer novedades en cuanto al plantel de Tigre. Sin bajas confirmadas ni alineación proyectada disponible, la información se completará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

EST

EST - Formulario

SMD
L0-0
BAC
L1-2
GIM
L1-0
ROS
L1-2
INS
L0-2
Gol marcado (encajado)
2/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIG

TIG - Formulario

DMA
D2-2
AMC
D1-1
ALA
W2-0
INR
L1-0
NAC
W0-3
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento muy difícil: sus últimas cinco presentaciones terminaron todas en derrota. La más reciente fue una caída 0-2 ante Instituto el 5 de mayo en la Liga Profesional. En ese tramo también perdió 1-2 con Rosario Central y 1-2 con Barracas Central. El equipo marcó tres goles y recibió ocho en esos cinco partidos.

Tigre llega con mejor estado anímico. En sus últimas cinco salidas registra dos victorias, dos empates y una derrota. El resultado más reciente fue un contundente triunfo 3-0 sobre Nacional en la Copa Sudamericana el 21 de julio. Previamente había igualado 1-1 con América de Cali y 2-2 con CSD Macara en el mismo torneo continental. La única derrota en ese período fue 1-0 ante Independiente Rivadavia en Copa.

Historial de Enfrentamientos Directos

EST

Últimos partidos

TIG

0

Victorias

1

Empate

2

Victorias

0

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
0/3
Ambos equipos anotaron
0/3

El encuentro más reciente entre estos dos equipos se disputó el 26 de enero de 2026 en la Liga Profesional, con Tigre como local ganando 2-0. Antes de ese cruce, los antecedentes se remontan a la Primera Nacional en 2021: un empate sin goles en Río Cuarto en agosto y una victoria de Tigre 1-0 como local en abril de ese mismo año. En los tres partidos registrados, Tigre no ha perdido ninguno.

Clasificación

En el Clausura Grupo B de la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto y Tigre comparten la cuarta posición. En el Apertura Grupo B, Estudiantes figura decimoquinto y Tigre décimo.

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